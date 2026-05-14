Stan podwyższonego zagrożenia w całej Polsce. Warszawa wzmacnia ochronę, na dworcach pojawiły się uzbrojone patrole
Więcej policjantów na dworcach, funkcjonariusze z bronią długą, wzmożone kontrole i najwyższy poziom alarmowy na kolei w historii Polski. To nie scenariusz ćwiczeń ani chwilowa akcja służb. Od 1 marca 2026 roku w całym kraju obowiązują podwyższone stopnie alarmowe, a Warszawa znalazła się w centrum działań związanych z ochroną infrastruktury krytycznej.
Rząd przedłużył specjalne procedury co najmniej do 31 maja 2026 roku. Powodem są zagrożenia związane z wojną hybrydową i wcześniejszymi aktami sabotażu na terenie Polski.
Wysadzone tory pod Warszawą zmieniły wszystko
Kluczowym momentem była noc z 15 na 16 listopada 2025 roku. Na linii kolejowej Warszawa–Dorohusk doszło do eksplozji, która uszkodziła tory w powiecie garwolińskim. Tego samego dnia w pobliżu Puław zniszczono sieć trakcyjną, a odłamki uszkodziły wagon pociągu pełnego pasażerów.
Premier Donald Tusk nazwał tamte wydarzenia „aktem dywersji, największym od czasów II wojny światowej”.
Śledczy ustalili później, że za atakami mieli stać obywatele Ukrainy współpracujący z rosyjskim wywiadem. Według ustaleń służb działania były elementem szerszej operacji sabotażowej wymierzonej w polską infrastrukturę kolejową i transportową.
Najwyższy alarm na kolei w historii Polski
Od marca obowiązuje stopień alarmowy CHARLIE na obszarach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP LHS. To trzeci stopień alarmowy i najwyższy, jaki kiedykolwiek wprowadzono na polskiej kolei.
W praktyce oznacza to całodobowe dyżury służb, dodatkowe kontrole oraz obecność uzbrojonych patroli na dworcach i stacjach.
Pasażerowie w Warszawie mogą zauważyć więcej funkcjonariuszy na Dworcu Centralnym, Wschodnim czy Gdańskim. Widok policjantów lub żołnierzy z bronią długą nie jest przypadkowy. To efekt obowiązujących procedur bezpieczeństwa.
Cztery stopnie alarmowe obowiązują jednocześnie
Premier podpisał cztery osobne zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa państwa.
Na terenie całej Polski obowiązuje stopień BRAVO. Oznacza on zwiększone ryzyko zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Wprowadzono również stopień BRAVO-CRP dotyczący cyberbezpieczeństwa oraz specjalny stopień ochrony infrastruktury energetycznej poza granicami kraju.
Największą uwagę przyciąga jednak CHARLIE na kolei, ponieważ dotyczy infrastruktury, z której codziennie korzystają miliony ludzi.
Warszawa pod szczególnym nadzorem
Stolica odgrywa kluczową rolę w systemie transportowym Polski. To właśnie przez Warszawę przebiegają strategiczne trasy kolejowe wykorzystywane między innymi do transportu pomocy dla Ukrainy.
Służby monitorują dworce, tunele, mosty oraz okolice infrastruktury krytycznej. W wielu miejscach zwiększono liczbę kamer i patroli.
Dodatkowo funkcjonariusze prowadzą kontrole pojazdów oraz osób w pobliżu ważnych obiektów publicznych.
Służby apelują o czujność
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że mieszkańcy nie powinni ignorować podejrzanych sytuacji.
Szczególną uwagę należy zwracać na pozostawione bez opieki torby, walizki lub pakunki w miejscach publicznych. Nie wolno ich dotykać ani przenosić. Każdą podejrzaną sytuację należy zgłaszać pod numer alarmowy 112.
Eksperci podkreślają jednak, że podwyższone stopnie alarmowe nie oznaczają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców. To przede wszystkim działania prewencyjne mające zwiększyć bezpieczeństwo kraju w czasie rosnących napięć międzynarodowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.