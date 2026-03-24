Stan podwyższonej gotowości w całej Polsce. RCB ostrzega: obowiązują stopnie alarmowe
W całej Polsce obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Decyzję w tej sprawie podpisał premier, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało komunikat dotyczący nowych zasad bezpieczeństwa. Podwyższony poziom gotowości służb ma obowiązywać do 31 maja 2026 roku do godziny 23:59.
Zmiany obejmują zarówno terytorium Polski, jak i wybrane elementy infrastruktury znajdujące się poza granicami kraju.
Drugi stopień alarmowy w całym kraju
Na terenie całej Polski wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO. To poziom stosowany w sytuacji podwyższonego i przewidywalnego zagrożenia, gdy nie ma jeszcze informacji o konkretnym celu potencjalnego ataku.
W praktyce oznacza to zwiększoną czujność służb oraz administracji publicznej. W wielu miejscach mogą pojawić się dodatkowe środki bezpieczeństwa.
Możliwe są między innymi:
częstsze kontrole w przestrzeni publicznej
zwiększona obecność policji i innych służb
dodatkowa ochrona budynków użyteczności publicznej
utrzymywanie służb i administracji w gotowości operacyjnej
Stopień BRAVO ma charakter prewencyjny i jest wprowadzany wtedy, gdy istnieje podwyższone ryzyko zagrożeń.
Alarm w cyberprzestrzeni
Równolegle wprowadzono stopień alarmowy BRAVO-CRP, który dotyczy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Obejmuje on systemy teleinformatyczne administracji publicznej oraz elementy infrastruktury krytycznej.
W ramach tego poziomu bezpieczeństwa:
zwiększa się monitoring sieci i systemów informatycznych
administratorzy pełnią całodobowe dyżury
sprawdzana jest integralność usług cyfrowych
służby są przygotowane do szybkiego reagowania na cyberataki
Celem tych działań jest ograniczenie ryzyka ataków hakerskich oraz sabotażu infrastruktury cyfrowej.
Dodatkowe zabezpieczenia infrastruktury energetycznej
Drugi stopień alarmowy wprowadzono również dla polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju. Decyzja ma charakter zapobiegawczy i wynika z aktualnej oceny sytuacji bezpieczeństwa.
Chodzi przede wszystkim o ochronę strategicznych interesów państwa oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii.
Najwyższy poziom na kolei
Szczególne środki bezpieczeństwa wprowadzono także w sektorze kolejowym. Na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
Ten poziom stosuje się w sytuacji, gdy istnieją wiarygodne informacje o możliwym zagrożeniu o charakterze terrorystycznym.
W praktyce oznacza to:
całodobowy, wzmocniony nadzór nad infrastrukturą
zwiększoną liczbę patroli
gotowość do natychmiastowego uruchomienia procedur kryzysowych
Co to oznacza dla mieszkańców
Dla większości obywateli wprowadzenie stopni alarmowych nie oznacza bezpośrednich ograniczeń w codziennym życiu. Jednak w wielu miejscach można zauważyć zwiększoną obecność służb.
Możliwe są między innymi:
częstsze kontrole w miejscach publicznych
większa liczba patroli policji i innych formacji
dodatkowe zabezpieczenia na dworcach i w środkach transportu
czasowe ograniczenia dostępu do niektórych obiektów
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji służbom.
Podwyższone środki bezpieczeństwa mają obowiązywać przynajmniej do końca maja, a sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez odpowiednie instytucje państwowe.
