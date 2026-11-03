Stan wyjątkowy w Polsce? Przedstawiciele prezydenta zabrali głos. Padły ważne słowa
Czy w Polsce możliwe jest wprowadzenie stanu wyjątkowego? Takie pytanie pojawiło się w kontekście narastającego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Przedstawiciele prezydenta Karola Nawrockiego odnieśli się do tej kwestii, wskazując na obowiązujące przepisy. Kluczowe znaczenie ma stanowisko głowy państwa, ale także wniosek Rady Ministrów i spełnienie konstytucyjnych przesłanek.
We wtorek, 3 listopada 2026 roku, w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa Polski, w tym sytuacji wewnętrznej oraz strategicznych kwestii związanych z obecnością wojsk amerykańskich.
W tym kontekście pojawił się również temat możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego.
Stan wyjątkowy w Polsce? Padło pytanie o możliwość jego wprowadzenia
Przedstawiciele otoczenia prezydenta odnosili się do kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego i przestrzegania prawa przez instytucje państwowe.
Według wypowiedzi przedstawionych podczas rozmowy z dziennikarzami szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki wskazywał na znaczenie decyzji prezydenta oraz ocenę sytuacji wewnętrznej.
Do możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego odniósł się również prezydencki minister Marcin Przydacz.
Z przekazanej wypowiedzi wynika, że podkreślał znaczenie przestrzegania prawa przez rząd.
„Jeśli rząd będzie przestrzegał przepisów prawa, nie ma możliwości” — miał stwierdzić Przydacz, odnosząc się do możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego.
Wypowiedź ta wskazuje na stanowisko przedstawiciela prezydenta, ale sama w sobie nie oznacza ani rozpoczęcia procedury wprowadzenia stanu wyjątkowego, ani podjęcia decyzji w tej sprawie.
Czy prezydent może sam wprowadzić stan wyjątkowy?
Polska Konstytucja określa szczegółowo zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych.
Zgodnie z artykułem 230 stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w przypadku zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.
Istnieje jednak bardzo ważny warunek.
Prezydent nie może samodzielnie wprowadzić stanu wyjątkowego. Konieczny jest wniosek Rady Ministrów.
Dopiero na jego podstawie głowa państwa może wydać odpowiednie rozporządzenie.
Oznacza to, że do legalnego wprowadzenia stanu wyjątkowego potrzebne jest współdziałanie rządu i prezydenta.
Samo wystąpienie konfliktu politycznego nie wystarcza.
Stan wyjątkowy nie może zostać ogłoszony z dowolnego powodu
Konstytucja przewiduje, że stan nadzwyczajny może zostać wprowadzony wyłącznie w sytuacji szczególnego zagrożenia, gdy zwykłe środki konstytucyjne okazują się niewystarczające.
Nie jest to zatem instrument przeznaczony do rozstrzygania zwykłych sporów między instytucjami państwa.
Muszą istnieć rzeczywiste przesłanki dotyczące bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego lub ustroju konstytucyjnego.
Co więcej, podjęte działania muszą być proporcjonalne do skali zagrożenia.
Co powiedział prezydent podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
Podczas wtorkowego posiedzenia Karol Nawrocki zwracał uwagę na związek pomiędzy bezpieczeństwem wewnętrznym a zewnętrznym państwa.
Prezydent odniósł się również do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, krytykując działania rządu.
Według oficjalnego komunikatu Kancelarii Prezydenta podkreślał, że niestabilność wewnętrzna nie powinna wpływać na realizację najważniejszych zadań związanych z bezpieczeństwem Polski.
Wypowiedzi te wpisują się w trwający spór polityczny i prawny wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Nie stanowią jednak formalnego ogłoszenia stanu wyjątkowego.
Na jak długo można wprowadzić stan wyjątkowy?
Konstytucja przewiduje konkretne ograniczenia czasowe.
Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony maksymalnie na 90 dni.
Możliwe jest jego jednokrotne przedłużenie, ale wyłącznie za zgodą Sejmu i na okres nie dłuższy niż 60 dni.
Co istotne, prezydent musi przedstawić Sejmowi rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w ciągu 48 godzin od jego podpisania.
Sejm może takie rozporządzenie uchylić, jeżeli zostaną spełnione konstytucyjne warunki głosowania.
Czy Polsce rzeczywiście grozi stan wyjątkowy?
Sama dyskusja o stanie wyjątkowym nie oznacza, że zostanie on wprowadzony.
Do podjęcia takiej decyzji potrzebne są konkretne przesłanki prawne oraz uruchomienie przewidzianej w Konstytucji procedury.
Na podstawie dostępnych informacji o wtorkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie ma potwierdzenia, że Rada Ministrów wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego.
Nie ma również podstaw, aby twierdzić, że prezydent podjął już decyzję w tej sprawie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dla obywateli najważniejsza jest informacja, że stan wyjątkowy nie został ogłoszony w związku z wtorkowym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Jego ewentualne wprowadzenie wymagałoby formalnej procedury, odpowiedniego uzasadnienia oraz ogłoszenia rozporządzenia.
Nie można go wprowadzić wyłącznie na podstawie wypowiedzi polityków czy samego sporu między rządem a prezydentem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.