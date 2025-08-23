Stanisław Soyka nie żyje. Prokuratura bada okoliczności śmierci artysty

23 sierpnia 2025

W czwartek, w wieku 66 lat, zmarł Stanisław Soyka – wybitny wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista. Artysta odszedł tuż przed planowanym występem na festiwalu w Sopocie. W piątek prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Oględziny w hotelu i pierwsze ustalenia

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, prokurator pojawił się na miejscu wraz z biegłym z zakresu medycyny sądowej. Wstępne oględziny nie wykazały, by w śmierci artysty brały udział osoby trzecie. Prokuratura jednak podkreśla, że sprawa jest w toku i wszystkie okoliczności są weryfikowane.

Festiwal w Sopocie przerwany

Soyka miał wystąpić około godziny 20:55, jednak kilka godzin wcześniej znaleziono go martwego w hotelowym pokoju. Organizatorzy festiwalu przerwali transmisję telewizyjną oraz ostatni dzień wydarzenia, wyrażając szacunek dla artysty i jego rodziny.

Sekcja zwłok i przesłuchania świadków

Prokurator Marek Kopczyński poinformował, że sekcja zwłok Stanisława Soyki odbędzie się w poniedziałek. W międzyczasie przesłuchano menedżera muzyka, który złożył zeznania jako świadek. Śledczy nie wykluczają, że do prokuratury wezwane zostaną kolejne osoby związane z artystą.

Świat muzyki w żałobie

Stanisław Soyka był jednym z najbardziej cenionych polskich artystów. Przez ponad 40 lat łączył pop, jazz, muzykę klasyczną i poezję śpiewaną, tworząc własny, rozpoznawalny styl. Do jego największych przebojów należą m.in. „Tolerancja”, „Play It Again” i „Absolutnie nic”.

Śmierć Soyki to ogromna strata dla polskiej sceny muzycznej. Sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu, jednak pierwsze ustalenia wskazują, że jego odejście mogło być wynikiem problemów zdrowotnych, a nie udziału osób trzecich.

