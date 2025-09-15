Starlink przestał działać. Firma Elona Muska milczy w sprawie przyczyn
W poniedziałkowy poranek użytkownicy Starlinka na całym świecie zostali odcięci od internetu. Przerwa trwała kilka godzin, a choć usługa została już przywrócona, firma Elona Muska nie wyjaśniła, co było przyczyną globalnej awarii.
W poniedziałkowy poranek doszło do poważnej awarii systemu Starlink, należącego do firmy SpaceX Elona Muska. Na stronie internetowej usługi pojawił się komunikat informujący o przerwie w świadczeniu usług i prowadzeniu dochodzenia w sprawie problemu. Po kilku godzinach dostęp do sieci został stopniowo przywrócony, jednak operator nie wyjaśnił, co było przyczyną usterki.
Awaria na całym świecie
Jak poinformowała agencja Reuters, powołując się na dane serwisu Downdetector, zakłócenia wystąpiły globalnie. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. O godz. 6.35 czasu polskiego problemy zgłaszało tam ponad 43 tys. użytkowników. Po niespełna godzinie liczba ta spadła poniżej tysiąca.
Awaria dotknęła również Polskę – do godziny 6.41 odnotowano 196 incydentów. Użytkownicy skarżyli się na całkowity brak połączenia z internetem, a w niektórych regionach także na przerwy w pracy terminali.
Brak komentarza ze strony operatora
Choć początkowy komunikat o awarii został szybko usunięty ze strony Starlinka, firma nie podała żadnych szczegółów dotyczących źródła problemu. Operator nie odpowiedział także na prośbę agencji Reuters o komentarz. W efekcie wciąż nie wiadomo, czy usterka była wynikiem awarii technicznej, błędu systemu, czy też cyberataku.
Czym jest Starlink?
Starlink to projekt rozwijany przez SpaceX, firmę należącą do Elona Muska. System opiera się na konstelacji tysięcy satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Dzięki temu możliwe jest dostarczanie szerokopasmowego internetu w miejsca, gdzie tradycyjna infrastruktura telekomunikacyjna jest niedostępna lub zawodzi.
Prędkość łącza Starlinka sięga nawet 200 Mb/s, a opóźnienia są znacznie niższe niż w przypadku klasycznych satelitarnych dostawców internetu. Z usługi korzystają przede wszystkim mieszkańcy obszarów wiejskich, podróżnicy, a także firmy w trudno dostępnych lokalizacjach.
Internet w sytuacjach kryzysowych
Starlink odgrywa również istotną rolę w sytuacjach nadzwyczajnych. System był wykorzystywany podczas wojen, katastrof naturalnych czy przerw w działaniu sieci energetycznych, kiedy klasyczna infrastruktura telekomunikacyjna przestawała działać.
Dzisiejsza globalna awaria pokazuje jednak, że nawet najbardziej zaawansowane systemy mogą być podatne na problemy techniczne, a ich skala ma wpływ na setki tysięcy użytkowników na całym świecie.
