Start firmy przez aplikację. Jakie dane system pobierze automatycznie?
Od początku przyszłego roku przedsiębiorcy mają korzystać z nowych narzędzi dostępnych w aplikacji mObywatel. Rząd zapowiada możliwość założenia działalności gospodarczej bez wizyty w urzędzie oraz uproszczenie procedur obsługiwanych dotąd przez różne systemy. Zmiana ma ograniczyć formalności i przenieść kluczowe procesy do jednego cyfrowego miejsca. Wyjaśniamy, kogo obejmą nowe zasady i jakie korzyści mają przynieść.
Co się zmienia dla przedsiębiorców? Rząd zapowiada nową funkcję w mObywatel
Od początku przyszłego roku rząd planuje wprowadzić nowe narzędzia ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. W centrum zmian znajdzie się aplikacja mObywatel, która ma przejąć część procesów dotychczas obsługiwanych przez urzędy. Zapowiadane rozwiązania oznaczają uproszczenie formalności oraz możliwość załatwienia kluczowych spraw bez wizyty w instytucjach publicznych. Wyjaśniamy, co ma się zmienić i kogo obejmą nowe zasady.
Cyfryzacja obsługi przedsiębiorców po raz kolejny znalazła się w planach rządu. Według zapowiedzi mObywatel ma stać się miejscem, w którym będzie można rozpocząć działalność gospodarczą i zrealizować podstawowe obowiązki wynikające z jej prowadzenia. Zmiany mają wynikać z nowelizacji ustawy o CEIDG, która przewiduje odejście od części dotychczasowych procedur. Rząd deklaruje, że celem jest zmniejszenie liczby dokumentów i wprowadzenie jednolitych formularzy. Przedsiębiorcy czekają na szczegółowe wytyczne.
Co się zmienia?
Najważniejszą nowością będzie możliwość założenia działalności gospodarczej bez wizyty w urzędzie. Cała procedura ma zostać przeniesiona do aplikacji mObywatel. Wnioski dotyczące rozpoczęcia działalności będą składane wyłącznie elektronicznie, a dane trafią automatycznie do ZUS, GUS i urzędu skarbowego. Dzięki temu przedsiębiorca załatwi wszystkie działania w jednym miejscu.
Wprowadzony zostanie również zintegrowany formularz dla spółek cywilnych, obejmujący rejestrację, zmiany danych i wykreślenie działalności. Rząd zapowiada także możliwość zawarcia umowy spółki online. Ma to uprościć proces zakładania firm, zwłaszcza w przypadku podmiotów prowadzonych przez kilku wspólników.
Papierowe wnioski będą stopniowo wycofywane. Informacje kontaktowe przedsiębiorcy staną się dostępne tylko po jego świadomej zgodzie, co ma zmniejszyć liczbę niechcianych kontaktów ze strony firm komercyjnych.
Fakty i tło sprawy
Zmiany są elementem szerszej strategii cyfryzacji administracji. Rząd wskazuje, że obecne procedury są rozproszone między różnymi systemami i wymagają wielokrotnego wpisywania tych samych danych. Nowelizacja ustawy o CEIDG ma ujednolicić te procesy i wprowadzić model „jednego miejsca”, w którym przedsiębiorca wykonuje najważniejsze czynności związane ze swoją działalnością.
Rozwiązania dotyczą także harmonizacji danych przesyłanych między urzędami. Automatyczne przekazywanie informacji ma zmniejszyć ryzyko błędów i skrócić czas obsługi wniosków. Zapowiedzi wskazują, że system mObywatel stanie się nie tylko narzędziem identyfikacji, lecz także punktem kontaktu z administracją.
Co to oznacza ?
Osoby planujące założenie firmy będą mogły przejść cały proces w aplikacji. Nie będzie konieczności odwiedzania urzędu ani kompletowania papierowych dokumentów. Przedsiębiorcy już prowadzący działalność otrzymają dostęp do jednego systemu, który pozwoli na realizację większości obowiązków.
Zmiany odczują również wspólnicy spółek cywilnych. Zamiast korzystać z kilku formularzy, będą mieli do dyspozycji jeden zintegrowany dokument obejmujący pełną obsługę działalności. Odejście od papieru ograniczy liczbę formalności, a nowe zasady udostępniania danych zwiększą bezpieczeństwo kontaktu z administracją.
Nowa funkcja w mObywatel ma ułatwić rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zmiany obejmują pełną digitalizację wniosków, automatyczne przekazywanie danych między instytucjami oraz wprowadzenie jednego formularza dla spółek cywilnych. Rząd zapowiada, że aplikacja stanie się centrum obsługi przedsiębiorców. Ostateczny zakres reform będzie znany po zakończeniu prac legislacyjnych.
