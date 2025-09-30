Statek w ogniu! Pocisk uderzył w holenderską jednostkę.

30 września 2025 17:39 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Holenderski statek trafiony pociskiem w Zatoce Adeńskiej. Dramat na jednym z najważniejszych szlaków świata. Statek handlowy pod banderą Holandii został zaatakowany w Zatoce Adeńskiej około 200 kilometrów na południowy wschód od Adenu.

Fot. Warszawa w Pigułce

W wyniku trafienia na pokładzie wybuchł pożar, a frachtowiec doznał poważnych uszkodzeń. Na razie nie ma oficjalnych informacji o ofiarach czy rannych wśród załogi, ale sytuacja pozostaje poważna.

Atak nastąpił w regionie, który od miesięcy znajduje się w centrum działań zbrojnych prowadzonych przez rebeliantów Huti wspieranych przez Iran. To właśnie oni odpowiadają za liczne ostrzały statków handlowych przepływających przez Morze Czerwone i Zatokę Adeńską. Według wstępnych ustaleń pocisk, który uderzył w holenderską jednostkę, mógł być bronią przeciwokrętową.

Frachtowiec płynął w kierunku Bombaju. W chwili trafienia statek zatrzymał się i stanął w płomieniach. Organizacje monitorujące bezpieczeństwo żeglugi potwierdzają, że atak poważnie naruszył konstrukcję jednostki. Trwają działania ratunkowe, a służby próbują opanować pożar.

Eksperci ostrzegają, że sytuacja w Zatoce Adeńskiej staje się coraz bardziej niebezpieczna. To jeden z kluczowych korytarzy handlowych świata, którym transportowane są towary między Azją, Bliskim Wschodem i Europą. Każdy kolejny atak destabilizuje międzynarodowy handel, podnosi koszty transportu i sprawia, że rederzy zmuszeni są wybierać dłuższe i droższe trasy.

Co to oznacza dla ciebie? Ataki na statki handlowe mogą przełożyć się na wzrost cen towarów w Europie, w tym paliw czy produktów codziennego użytku. Bezpieczeństwo żeglugi wpływa bezpośrednio na globalne łańcuchy dostaw, a destabilizacja w Zatoce Adeńskiej to nie tylko problem dla armatorów, lecz także realne zagrożenie dla gospodarek wielu państw, w tym Polski.

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

