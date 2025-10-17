Status osoby najbliższej w Sejmie! Czy nowe prawo zmieni życie Polaków?
Status osoby najbliższej. Rząd przedstawia szczegóły projektu. W Sejmie pojawił się projekt, który może zmienić życie tysięcy osób żyjących w związkach nieformalnych. Nowe przepisy wprowadzają tzw. status osoby najbliższej, dzięki któremu partnerzy zyskają szereg praw do tej pory zarezerwowanych wyłącznie dla małżeństw.
Jak to ma działać
Status osoby najbliższej będzie nadawany na mocy umowy podpisanej u notariusza i zarejestrowanej w urzędzie stanu cywilnego. Dokument ma potwierdzać więź między partnerami i przyznawać im prawa w ponad dwudziestu obszarach życia codziennego. To rozwiązanie ma szczególne znaczenie dla osób, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa, a chcą zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne.
Jakie prawa zyskają partnerzy
Najważniejsze uprawnienia to prawo do dziedziczenia, dostęp do informacji medycznej, możliwość wspólnego rozliczania podatków, a także ułatwienia w procedurach administracyjnych. W praktyce oznacza to, że partnerzy będą mogli działać tak, jak dotychczas małżonkowie — bez konieczności udowadniania swoich więzi w urzędach czy szpitalach.
Warunki i ograniczenia
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że jest gotów do rozmowy nad projektem, ale pod warunkiem, że nie będzie on konkurował z instytucją małżeństwa ani nie zawierał treści ideologicznych. Dyskusja w Sejmie pokazuje, że największe spory dotyczą nazwy oraz zakresu praw, jakie status osoby najbliższej powinien dawać.
Dlaczego to ważne
Nowe przepisy mogą rozwiązać wiele praktycznych problemów. Wystarczy pomyśleć o sytuacji, gdy partner nie ma prawa do informacji o stanie zdrowia ukochanej osoby w szpitalu, albo gdy formalności spadkowe przeciągają się miesiącami, bo brak jest więzi prawnej. Status osoby najbliższej ma to zmienić i wprowadzić przejrzyste zasady.
Polska przed ważnym wyborem
Dyskusja nad projektem pokazuje, że Polska stoi przed jednym z najistotniejszych wyborów społecznych ostatnich lat. Czy uda się znaleźć kompromis między tradycyjnym modelem rodziny a potrzebą ułatwień dla osób żyjących poza małżeństwem? Odpowiedź na to pytanie może zdecydować o kształcie polskiego prawa rodzinnego na kolejne dekady.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.