Status osoby najbliższej w Sejmie! Czy nowe prawo zmieni życie Polaków?

17 października 2025 15:46 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Status osoby najbliższej. Rząd przedstawia szczegóły projektu. W Sejmie pojawił się projekt, który może zmienić życie tysięcy osób żyjących w związkach nieformalnych. Nowe przepisy wprowadzają tzw. status osoby najbliższej, dzięki któremu partnerzy zyskają szereg praw do tej pory zarezerwowanych wyłącznie dla małżeństw.

Fot. Warszawa w Pigułce

 

Jak to ma działać

Status osoby najbliższej będzie nadawany na mocy umowy podpisanej u notariusza i zarejestrowanej w urzędzie stanu cywilnego. Dokument ma potwierdzać więź między partnerami i przyznawać im prawa w ponad dwudziestu obszarach życia codziennego. To rozwiązanie ma szczególne znaczenie dla osób, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa, a chcą zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne.

Jakie prawa zyskają partnerzy

Najważniejsze uprawnienia to prawo do dziedziczenia, dostęp do informacji medycznej, możliwość wspólnego rozliczania podatków, a także ułatwienia w procedurach administracyjnych. W praktyce oznacza to, że partnerzy będą mogli działać tak, jak dotychczas małżonkowie — bez konieczności udowadniania swoich więzi w urzędach czy szpitalach.

Warunki i ograniczenia

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że jest gotów do rozmowy nad projektem, ale pod warunkiem, że nie będzie on konkurował z instytucją małżeństwa ani nie zawierał treści ideologicznych. Dyskusja w Sejmie pokazuje, że największe spory dotyczą nazwy oraz zakresu praw, jakie status osoby najbliższej powinien dawać.

Dlaczego to ważne

Nowe przepisy mogą rozwiązać wiele praktycznych problemów. Wystarczy pomyśleć o sytuacji, gdy partner nie ma prawa do informacji o stanie zdrowia ukochanej osoby w szpitalu, albo gdy formalności spadkowe przeciągają się miesiącami, bo brak jest więzi prawnej. Status osoby najbliższej ma to zmienić i wprowadzić przejrzyste zasady.

Polska przed ważnym wyborem

Dyskusja nad projektem pokazuje, że Polska stoi przed jednym z najistotniejszych wyborów społecznych ostatnich lat. Czy uda się znaleźć kompromis między tradycyjnym modelem rodziny a potrzebą ułatwień dla osób żyjących poza małżeństwem? Odpowiedź na to pytanie może zdecydować o kształcie polskiego prawa rodzinnego na kolejne dekady.

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

