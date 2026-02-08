Stolica walczy z zimnem! Wracają autobusy grzewcze i namioty
W związku z prognozowanymi spadkami temperatur, od niedzieli 8 lutego w Warszawie przywrócone zostaje funkcjonowanie specjalnych, bezpłatnych linii autobusowych OGRZEJ SIĘ A oraz OGRZEJ SIĘ B. Dodatkowo w kluczowych węzłach przesiadkowych miasta staną ogrzewane namioty, w których mieszkańcy będą mogli otrzymać ciepłe napoje
Trasy i przystanki linii grzewczych
Autobusy będą kursować na pętlach łączących najważniejsze punkty miasta, gdzie odnotowuje się największy ruch pieszych. Kursy rozpoczynają się o godzinie 18:00 i trwają do godziny 9:00 rano następnego dnia.
-
Linia A (Trasa okrężna od Dworca Centralnego): Autobus obsługuje m.in. Pl. Zawiszy, Dw. Zachodni, PKP Wola, Metro Młynów, Okopową oraz Kino Femina. Start i koniec trasy znajduje się na przystanku DW. CENTRALNY 23.
-
Linia B (Trasa okrężna od Placu Hallera): Obsługuje prawobrzeżną Warszawę, przejeżdżając przez Dw. Wileński, Ząbkowską, Al. Zieleniecką, Dw. Wschodni (Lubelska) oraz Rondo Wiatraczna.
Większość przystanków na trasach obu linii funkcjonuje jako „na żądanie”, co oznacza, że pasażerowie chcący wsiąść lub wysiąść muszą zasygnalizować to kierowcy.
Ogrzewane punkty wsparcia w 5 lokalizacjach
Państwowa Straż Pożarna, we współpracy z MPWiK, rozstawi 5 ogrzewanych namiotów. W tych punktach warszawiacy mogą nie tylko schronić się przed mrozem, ale także napić się ciepłej kawy i herbaty. Lokalizacje namiotów to:
-
Metro Centrum (przy tzw. „patelni”).
-
Rondo Wiatraczna (pomiędzy ul. Grochowską a Al. Waszyngtona).
-
Skrzyżowanie Al. Solidarności i ul. Targowej.
-
Metro Wilanowska.
-
Rejon stacji metra Słodowiec (zbieg ulic Marymonckiej i Żeromskiego).
Jeśli planujesz przemieszczanie się po mieście w nocy z 8 na 9 lutego, skorzystaj z dostępnych form pomocy:
-
Korzystaj z darmowego transportu: Linie OGRZEJ SIĘ A i B są całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego, kto potrzebuje schronienia przed zimnem podczas oczekiwania na przesiadkę.
-
Pamiętaj o sygnalizacji przystanków: Poza głównymi węzłami (jak Dw. Centralny czy Dw. Wschodni), autobusy grzewcze zatrzymują się tylko na żądanie – pamiętaj o podniesieniu ręki na przystanku.
-
Szukaj namiotów w sytuacjach kryzysowych: Jeśli poczujesz, że Twój organizm nadmiernie się wychłodził, skieruj się do jednego z 5 punktów PSP, aby odpocząć w cieple i napić się gorącego napoju.
-
Sprawdzaj godziny kursowania: Pamiętaj, że autobusy zjeżdżają z tras o godzinie 9:00 rano, więc planuj powroty z nocnej zmiany lub podróże poranne z uwzględnieniem tego terminu.
Mam 28 lat i mieszkam w Warszawie od urodzenia.