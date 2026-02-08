Stolica walczy z zimnem! Wracają autobusy grzewcze i namioty

8 lutego 2026 17:32 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

W związku z prognozowanymi spadkami temperatur, od niedzieli 8 lutego w Warszawie przywrócone zostaje funkcjonowanie specjalnych, bezpłatnych linii autobusowych OGRZEJ SIĘ A oraz OGRZEJ SIĘ B. Dodatkowo w kluczowych węzłach przesiadkowych miasta staną ogrzewane namioty, w których mieszkańcy będą mogli otrzymać ciepłe napoje

Fot. Warszawa w Pigułce

Trasy i przystanki linii grzewczych

Autobusy będą kursować na pętlach łączących najważniejsze punkty miasta, gdzie odnotowuje się największy ruch pieszych. Kursy rozpoczynają się o godzinie 18:00 i trwają do godziny 9:00 rano następnego dnia.

Większość przystanków na trasach obu linii funkcjonuje jako „na żądanie”, co oznacza, że pasażerowie chcący wsiąść lub wysiąść muszą zasygnalizować to kierowcy.

Ogrzewane punkty wsparcia w 5 lokalizacjach

Państwowa Straż Pożarna, we współpracy z MPWiK, rozstawi 5 ogrzewanych namiotów. W tych punktach warszawiacy mogą nie tylko schronić się przed mrozem, ale także napić się ciepłej kawy i herbaty. Lokalizacje namiotów to:

  1. Metro Centrum (przy tzw. „patelni”).

  2. Rondo Wiatraczna (pomiędzy ul. Grochowską a Al. Waszyngtona).

  3. Skrzyżowanie Al. Solidarności i ul. Targowej.

  4. Metro Wilanowska.

  5. Rejon stacji metra Słodowiec (zbieg ulic Marymonckiej i Żeromskiego).

Jeśli planujesz przemieszczanie się po mieście w nocy z 8 na 9 lutego, skorzystaj z dostępnych form pomocy:

  • Korzystaj z darmowego transportu: Linie OGRZEJ SIĘ A i B są całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego, kto potrzebuje schronienia przed zimnem podczas oczekiwania na przesiadkę.

  • Pamiętaj o sygnalizacji przystanków: Poza głównymi węzłami (jak Dw. Centralny czy Dw. Wschodni), autobusy grzewcze zatrzymują się tylko na żądanie – pamiętaj o podniesieniu ręki na przystanku.

  • Szukaj namiotów w sytuacjach kryzysowych: Jeśli poczujesz, że Twój organizm nadmiernie się wychłodził, skieruj się do jednego z 5 punktów PSP, aby odpocząć w cieple i napić się gorącego napoju.

  • Sprawdzaj godziny kursowania: Pamiętaj, że autobusy zjeżdżają z tras o godzinie 9:00 rano, więc planuj powroty z nocnej zmiany lub podróże poranne z uwzględnieniem tego terminu.

