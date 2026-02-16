Stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Do kiedy obowiązują?

16 lutego 2026 19:20 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rząd zaostrza środki bezpieczeństwa w odpowiedzi na rosnącą presję hybrydową i napiętą sytuację geopolityczną. Premier Donald Tusk zdecydował o utrzymaniu podwyższonych stopni alarmowych na terytorium całego kraju, wprowadzając jednocześnie rygorystyczny alert CHARLIE w strategicznych punktach polskiej infrastruktury kolejowej. Służby mundurowe, administratorzy sieci teleinformatycznych oraz urzędnicy państwowi zostali postawieni w stan szczególnej czujności, który potrwa przynajmniej do 28 lutego 2026 roku.

Fot. Obraz zaprojektowany przez Warszawa w Pigułce, wygenerowany w DALL·E 3.

Decyzja ta jest bezpośrednią reakcją na zagrożenia terrorystyczne oraz działania dywersyjne w cyberprzestrzeni, za którymi stoją służby Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Nowe wytyczne oznaczają nie tylko wzmożone patrole na ulicach, ale także rygorystyczne ograniczenia w dostępie do budynków użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych.

Alerty BRAVO i CHARLIE: Co oznaczają w praktyce?

W 2026 roku polskie służby operują w trybie podwyższonego ryzyka. Zależnie od lokalizacji i rodzaju infrastruktury, obowiązują różne poziomy gotowości:

Stopień CHARLIE na kolei: Trzeci poziom w czterostopniowej skali wprowadzono na liniach zarządzanych przez PKP PLK oraz PKP LHS. Oznacza on całodobowe dyżury osób funkcyjnych, wydanie broni i amunicji grupom ochronnym oraz przygotowanie miejsc do ewentualnej ewakuacji.

Stopień BRAVO w całym kraju: Drugi stopień alarmowy ma charakter prewencyjny. Wiąże się ze wzmożoną kontrolą dużych skupisk ludzkich oraz obiektów użyteczności publicznej przez Policję i Straż Graniczną.

Stopień BRAVO-CRP: Ten alert koncentruje się na bezpieczeństwie cyfrowym. Administratorzy kluczowych systemów państwowych pracują w trybie 24/7, monitorując każdą próbę włamania do infrastruktury krytycznej.

Surowe zasady w szkołach i urzędach

Utrzymanie stopnia BRAVO nakłada konkretne obowiązki na administratorów budynków i szefów instytucji. W 2026 roku musimy przywyknąć do następujących procedur:

Zakaz wstępu dla osób postronnych: Do przedszkoli, szkół oraz uczelni nie wejdzie nikt poza uczniami i personelem bez wyraźnego powodu i kontroli.

Wzmożone kontrole: Funkcjonariusze realizujący zadania ochronne mają obowiązek noszenia kamizelek kuloodpornych oraz broni długiej.

Dodatkowe rewizje: Możesz spodziewać się częstszych kontroli pojazdów oraz bagaży w rejonach dworców, lotnisk i ważnych urzędów.

Tabela: Twoje bezpieczeństwo w pigułce

Stopień alarmowy Gdzie obowiązuje? Kluczowe działanie
CHARLIE Koleje (PKP PLK, LHS) Całodobowe nadzory, gotowość do ewakuacji.
BRAVO Cały obszar Polski Wzmocniona ochrona skupisk ludzkich i szkół.
BRAVO-CRP Systemy informatyczne Ciągły monitoring cyberzagrożeń.
