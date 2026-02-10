Stopy procentowe w dół, a to dopiero początek problemów. Bank ostrzega klientów i inwestorów
ING Bank Śląski, który w czwartym kwartale 2025 roku odnotował wyraźny wzrost marży odsetkowej, spodziewa się zmiany tego trendu w najbliższych miesiącach. Zarząd banku wskazuje, że wraz z dalszymi obniżkami stóp procentowych marża odsetkowa zacznie się stopniowo obniżać, a jej skala będzie zależała m.in. od polityki zarządzania ryzykiem oraz warunków rynkowych.
ING Bank Śląski prognozuje spadek marży odsetkowej wraz z obniżkami stóp procentowych
ING Bank Śląski spodziewa się, że wraz z dalszymi obniżkami stóp procentowych marża odsetkowa banku zacznie się obniżać. Taką prognozę przedstawiła wiceprezes zarządu ING BSK Bożena Graczyk podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym za czwarty kwartał 2025 roku.
Wzrost marży w IV kwartale 2025 roku
W czwartym kwartale 2025 roku kwartalna marża odsetkowa ING Banku Śląskiego wzrosła do poziomu 3,30 proc. Był to wyraźny wzrost w porównaniu z trzecim kwartałem, gdy wynosiła 3,15 proc., oraz z drugim kwartałem, w którym osiągnęła 3,20 proc.
Jednocześnie poprawił się wynik odsetkowy banku. W ostatnim kwartale 2025 roku wyniósł on 2,295 mld zł, wobec 2,192 mld zł w trzecim kwartale i 2,173 mld zł w drugim kwartale.
Wpływ stóp procentowych na przyszłą marżę
Jak podkreśliła wiceprezes ING BSK, bank cechuje się niższą wrażliwością na zmiany stóp procentowych niż średnia dla całego sektora bankowego. Mimo to kolejne obniżki stóp będą miały wpływ także na jego wyniki.
Zarząd banku wskazuje, że tempo spadku marży odsetkowej będzie zależało przede wszystkim od polityki zabezpieczania ryzyka stopy procentowej oraz od poziomu stopy bazowej. Im niższe stopy, tym większa wrażliwość marży na ich dalsze zmiany.
Czynniki sezonowe i decyzje banku
ING Bank Śląski zwraca również uwagę na czynniki kalendarzowe. Mniejsza liczba dni roboczych w pierwszym kwartale 2026 roku, przy dużej skali bilansu banku, może mieć zauważalny wpływ na poziom marży odsetkowej.
Dodatkowo w czwartym kwartale 2025 roku bank obniżył oprocentowanie standardowe na rachunku oszczędnościowym OKO. Decyzja ta przełożyła się bezpośrednio na poprawę marży odsetkowej w tym okresie.
Rosnąca konkurencja o kredyt
Wiceprezes ING BSK wskazała także na wysoką nadpłynność sektora bankowego. W takich warunkach kredyt staje się szczególnie pożądanym produktem, co zwiększa konkurencję pomiędzy bankami. Rosnąca rywalizacja może dodatkowo wpływać na presję na marże odsetkowe w kolejnych kwartałach.
Choć ING Bank Śląski zakończył 2025 rok z rosnącą marżą odsetkową i poprawą wyniku odsetkowego, zarząd banku spodziewa się, że w otoczeniu obniżek stóp procentowych trend ten ulegnie odwróceniu. Skala spadku marży będzie zależeć od polityki zarządzania ryzykiem, sytuacji rynkowej oraz warunków makroekonomicznych w kolejnych miesiącach.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych
Inne źródła: Polska Agencja Prasowa (PAP), strefainwestorow.pl
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.