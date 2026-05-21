Strach przed zwolnieniem w Warszawie! Nowe badanie z rynku pracy ujawnia nastroje pracowników

Wysokie poczucie stabilizacji u większości zatrudnionych

Wyniki najnowszego sondażu przynoszą relatywnie optymistyczny obraz polskiego rynku pracy. Zdecydowana większość osób świadczących pracę czuje się bezpiecznie w swoich firmach. Poziom lęku przed nagłym wypowiedzeniem umowy uległ w ostatnim czasie stabilizacji, co świadczy o tym, że pracownicy dostrzegają zapotrzebowanie na swoje kompetencje i nie obawiają się masowych redukcji etatów w przedsiębiorstwach.

Kto najbardziej obawia się restrukturyzacji?

Choć ogólny wskaźnik optymizmu jest wysoki, to szczegółowa analiza danych ujawnia pewne dysproporcje w zależności od branży, zajmowanego stanowiska oraz formy zatrudnienia. Nieco większe obawy przed utratą zajęcia deklarują osoby zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych oraz pracownicy sektorów, które w ostatnim czasie przechodzą intensywne procesy automatyzacji lub transformacji technologicznej. W tych grupach zawodowych niepewność jutra jest zauważalnie wyższa.

Optymizm w kwestii poszukiwania nowej ścieżki zawodowej

Ważnym elementem raportu jest również ocena własnych szans na rynku w scenariuszu, w którym do zwolnienia rzeczywiście by doszło. Polacy wykazują się pod tym względem dużym realizmem połączonym z pewnością siebie. Duży odsetek ankietowanych jest przekonany, że w razie konieczności zmiany pracodawcy, znalezienie nowej, satysfakcjonującej posady o podobnym profilu nie zajęłoby im dużo czasu. Taka postawa potwierdza, że mimo lokalnych zawirowań gospodarczych, rynek wciąż sprzyja osobom posiadającym konkretne kwalifikacje.