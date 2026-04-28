Strajk pracowników w jednej z największych sieci handlowych. Zarząd nie reaguje
Spór w sieci Dino wchodzi w decydującą fazę. Po tym, jak na spotkaniu mediacyjnym 27 kwietnia nie pojawił się żaden przedstawiciel zarządu, związkowcy zapowiadają możliwość strajku generalnego. Pracownicy wskazują, że problem dotyczy nie tylko wynagrodzeń, ale także braków kadrowych, rosnącej presji i organizacji pracy w sklepach.
Strajk w Dino coraz bliżej. Brak zarządu na rozmowach zaostrza konflikt
Nie było zarządu na mediacjach. Związkowcy mówią o braku dialogu
Spotkanie mediacyjne miało być kolejnym krokiem w rozwiązaniu sporu zbiorowego. Przedstawiciele pracowników podkreślają jednak, że brak obecności zarządu utrudnia jakiekolwiek porozumienie.
Związkowcy wskazują, że taka sytuacja może doprowadzić do zaostrzenia działań i przejścia do kolejnego etapu sporu, czyli strajku generalnego. Wcześniej w sieci odbył się już strajk ostrzegawczy.
Nie tylko płace. Pracownicy mówią o presji i brakach kadrowych
Relacje pracowników pokazują szerszy problem. Chodzi o codzienne funkcjonowanie sklepów, a nie tylko o wysokość wynagrodzeń.
„Nie chodzi tylko o pieniądze. Człowiek przychodzi do pracy i ma poczucie, że jest sam: za mało osób na zmianie, presja, pretensje klientów” – relacjonuje jedna z pracownic.
Wśród najczęściej zgłaszanych problemów pojawiają się:
– zbyt mała liczba pracowników na zmianach
– duże obciążenie obowiązkami
– presja ze strony klientów
– obawy przed zgłaszaniem problemów
Związkowcy zwracają także uwagę na kwestie związane z monitoringiem oraz relacjami pracodawca – pracownik.
Sieć Dino rośnie, napięcia też
Dino to jedna z najszybciej rozwijających się sieci handlowych w Polsce. Liczba sklepów przekroczyła już kilka tysięcy, a firma należy do największych pracodawców w sektorze handlu detalicznego.
Dynamiczny rozwój oznacza jednak także rosnące wyzwania organizacyjne, które – jak wskazują pracownicy – coraz częściej przekładają się na codzienną pracę w sklepach.
Warszawa i okolice. Tu problem widać szczególnie
Choć Dino najmocniej rozwija się w mniejszych miejscowościach, sklepy w aglomeracji warszawskiej również odczuwają skutki napięć.
Pracownicy z okolic Warszawy wskazują, że rosnące koszty życia i większa rotacja pracowników pogłębiają problemy kadrowe. W praktyce oznacza to trudności z obsadzeniem zmian i większą presję na osoby obecne w pracy.
W regionie warszawskim konkurencja na rynku pracy jest wyższa niż w mniejszych miastach, co dodatkowo utrudnia utrzymanie stabilnych zespołów.
Co dalej ze strajkiem?
Związkowcy zapowiadają, że brak postępów w rozmowach może doprowadzić do ogłoszenia strajku generalnego. To oznaczałoby poważne zakłócenia w funkcjonowaniu sklepów.
Na tym etapie nie podano jeszcze konkretnej daty, ale kolejne decyzje mogą zapaść w najbliższych dniach.
Co dalej ze strajkiem?
– obserwuj komunikaty sieci i informacje o ewentualnym strajku
– przygotuj się na możliwe ograniczenia w działaniu sklepów
– rozważ zakupy z wyprzedzeniem, jeśli korzystasz regularnie z tej sieci
– śledź sytuację lokalną – nie wszystkie placówki mogą działać tak samo
– sprawdzaj dostępność produktów, szczególnie w mniejszych sklepach
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.