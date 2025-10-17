Straż Graniczna ujawnia przerażające znalezisko na granicy! Tunel prowadził 20 metrów w głąb Polski.
Tunel odkryty na granicy polsko-białoruskiej. Służby wykryły podkop pod zaporą. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Podlasia natrafili na nielegalny tunel przebity pod barierą graniczną.
Tunel zaczynał się po stronie białoruskiej i przechodził około 20 metrów w głąb Polski. Informacje o tym incydencie przekazało MSWiA oraz Podlaski Oddział SG.
Jak odkryto tunel
Mechanizmy elektroniczne zamontowane na barierze wykryły nietypowe sygnały wskazujące na nielegalną aktywność pod ziemią. Patrol został natychmiast skierowany na miejsce, gdzie potwierdzono istnienie podkopu. Służby udostępniły również nagranie dokumentujące tunel.
Skala zjawiska
To już kolejna próba przekroczenia granicy metodą podkopu. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Rosnąca presja zmusza służby do wzmacniania ochrony technicznej i elektronicznej bariery.
Znaczenie odkrycia
Tunel pokazuje, że działania migracyjne przy granicy stają się coraz bardziej wyrafinowane i niebezpieczne. Służby wskazują, że nowoczesne technologie – czujniki, monitoring, kamery – są kluczowe w wykrywaniu prób przekroczeń granicy. Jeden miejski podkop nie zmienia sprawy, ale przypomina, że ochrona granic wymaga stałej czujności.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.