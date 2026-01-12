Straż miejska już kontroluje. Brak zgłoszenia grozi karą 5 tys. zł
Właściciele domów, którzy wymienili źródło ogrzewania, mają tylko 14 dni na zgłoszenie zmian do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Brak aktualizacji danych może skutkować kontrolą straży miejskiej i grzywną sięgającą nawet 5 tys. zł.
Właściciele pieców mają tylko 14 dni na zgłoszenie. Brak wpisu grozi grzywną do 5 tys. zł
Sezon grzewczy to czas wzmożonych kontroli źródeł ogrzewania w całej Polsce. Straż miejska sprawdza nie tylko to, czym i jak ogrzewane są budynki, ale także czy właściciele dopełnili obowiązku wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kto zapomni o aktualizacji danych po wymianie pieca, musi liczyć się z wysoką karą finansową.
Czym jest CEEB i kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ogólnopolski rejestr zawierający informacje o źródłach ciepła oraz paliwach wykorzystywanych do ogrzewania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich właścicieli domów oraz zarządców nieruchomości, w których znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW.
Wpis do CEEB jest wymagany nie tylko przy zgłoszeniu nowego budynku. Równie istotne jest aktualizowanie danych za każdym razem, gdy dochodzi do zmiany źródła ogrzewania, na przykład wymiany kotła, montażu pompy ciepła czy instalacji kominka.
Tylko 14 dni na aktualizację danych
Po wymianie lub modernizacji źródła ciepła właściciel ma dokładnie 14 dni na zgłoszenie zmian do CEEB. Termin liczony jest od dnia faktycznej zmiany urządzenia grzewczego. Przekroczenie tego terminu traktowane jest jako naruszenie przepisów.
Deklarację można złożyć na trzy sposoby: przez internet, osobiście w urzędzie gminy lub listownie. W formularzu należy podać podstawowe dane właściciela lub zarządcy, adres nieruchomości oraz szczegółowe informacje o rodzaju i liczbie źródeł ciepła oraz wykorzystywanym paliwie.
Kontrole i kary w całym kraju
W związku z sezonem grzewczym straż miejska prowadzi kontrole w całej Polsce. Funkcjonariusze sprawdzają m.in., czy budynek został prawidłowo zgłoszony do CEEB oraz czy dane są aktualne. W przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą zostać nałożone kary finansowe.
Brak wpisu lub nieaktualne dane w ewidencji mogą skutkować grzywną w wysokości od 500 zł do nawet 5 tys. zł. Wysokość kary zależy od decyzji organu kontrolnego i okoliczności sprawy.
Dlaczego aktualizacja CEEB jest tak ważna
Samorządy podkreślają, że dane zgromadzone w CEEB są wykorzystywane do planowania działań proekologicznych oraz programów wsparcia dla mieszkańców. Na ich podstawie gminy mogą przygotowywać lokalne strategie walki ze smogiem i kierować środki na wymianę najbardziej emisyjnych źródeł ciepła.
Regularna aktualizacja danych leży więc nie tylko w interesie urzędów, ale także samych właścicieli budynków, którzy chcą uniknąć problemów podczas kontroli.
Wymiana starych kotłów i dostępne wsparcie
W wielu regionach obowiązują konkretne terminy wymiany przestarzałych kotłów, wynikające z uchwał antysmogowych. Przykładowo w województwie śląskim do końca 2025 roku należy wymienić kotły wyprodukowane w latach 2013–2017, a do końca 2027 roku kotły klasy 3 i 4.
Właściciele domów mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych. Samorządy często oferują także pomoc w przejściu przez procedurę wnioskowania.
Lepiej zgłosić niż zapłacić
Aktualizacja wpisu do CEEB zajmuje niewiele czasu, a pozwala uniknąć dotkliwych kar finansowych. W okresie intensywnych kontroli warto sprawdzić, czy dane dotyczące źródła ogrzewania są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Czternaście dni to termin krótki, ale jego niedotrzymanie może kosztować nawet kilka tysięcy złotych.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.