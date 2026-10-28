Straż miejska wchodzi na cmentarze. Gigantyczna akcja 550 funkcjonariuszy
Wraz ze zbliżającym się okresem Wszystkich Świętych Warszawa uruchamia coroczne działania porządkowe i prewencyjne w rejonie nekropolii. Straż Miejska m.st. Warszawy poinformowała, że od środy 28 października do wtorku 3 listopada prowadzone będą akcje „Hiena” i „Znicz”. W tegorocznych działaniach ma uczestniczyć ponad 550 funkcjonariuszy, których zadaniem będzie zarówno dbanie o bezpieczeństwo osób odwiedzających groby bliskich, jak i czuwanie nad ruchem pieszym oraz samochodowym wokół warszawskich cmentarzy.
Dla wielu mieszkańców stolicy przełom października i listopada to czas intensywnych wizyt na cmentarzach, porządkowania grobów i przygotowań do święta. Właśnie wtedy w okolicach nekropolii robi się wyjątkowo tłoczno, a w tłumie łatwiej o kradzieże, zagubienia, utrudnienia w ruchu i niebezpieczne sytuacje na drogach. Z tego powodu miasto co roku uruchamia dodatkowe działania służb. Strażnicy miejscy nie będą zajmować się wyłącznie pilnowaniem porządku. Ich obecność ma też działać odstraszająco na osoby, które mogłyby wykorzystać ten czas do kradzieży zniczy, wieńców, kieszonkowych kradzieży czy naruszania przepisów w rejonie cmentarzy.
Akcja „Hiena” ma chronić odwiedzających cmentarze przed kradzieżami i innymi zagrożeniami
Jak wyjaśnia Straż Miejska m.st. Warszawy, głównym celem akcji „Hiena” jest zapobieganie wykroczeniom oraz zdarzeniom o charakterze przestępczym, a także przeciwdziałanie zakłócaniu porządku i spokoju publicznego. Patrole będą obecne przy warszawskich nekropoliach przez cały czas trwania działań, również w godzinach wieczornych i nocnych. Sama obecność umundurowanych funkcjonariuszy ma zwiększać poczucie bezpieczeństwa osób odwiedzających groby, ale też utrudniać działanie potencjalnym złodziejom. W praktyce chodzi między innymi o ryzyko kradzieży pozostawionych bez nadzoru torebek, portfeli, telefonów czy innych wartościowych rzeczy, a także o przypadki kradzieży dekoracji nagrobnych i prób wykorzystania tłoku do działania przez kieszonkowców.
Strażnicy zapowiadają, że szczególną uwagę będą zwracać na osoby najbardziej narażone na zagubienie lub trudności w poruszaniu się, czyli dzieci, seniorów oraz osoby wymagające pomocy. W okresie przed 1 listopada i tuż po tym święcie na cmentarzach pojawia się bardzo dużo odwiedzających, często w pośpiechu i pod presją dużego tłoku. W takich warunkach łatwo o chwilę nieuwagi, która może skończyć się zgubieniem dziecka, pozostawieniem torebki bez opieki albo przeoczeniem osoby starszej, która źle się poczuła. Straż Miejska zapowiada, że jej funkcjonariusze będą reagować właśnie na takie sytuacje i udzielać pomocy każdemu, kto będzie jej potrzebował.
„Znicz” skupi się na ruchu drogowym, parkowaniu i handlu przy nekropoliach
Równolegle do działań „Hiena” prowadzone będą działania „Znicz”, które mają przede wszystkim udrożnić ruch pieszy i kołowy wokół warszawskich cmentarzy. To bardzo ważny element organizacji tego okresu, bo okolice nekropolii należą w tych dniach do najbardziej obciążonych ruchem miejsc w mieście. Strażnicy będą kierować ruchem i reagować na przypadki łamania przepisów, szczególnie tam, gdzie nieprawidłowo zaparkowane samochody mogą utrudniać przejazd, blokować komunikację miejską, ograniczać widoczność albo stwarzać zagrożenie dla pieszych. Priorytet mają mieć piesi oraz transport zbiorowy, dlatego kierowcy muszą liczyć się z bardziej zdecydowaną reakcją służb wobec osób ignorujących zakazy postoju i parkowania.
W ramach działań „Znicz” strażnicy mają również kontrolować legalność handlu prowadzonego w pobliżu cmentarzy. Sprawdzane będzie, czy stoiska ustawione w rejonie nekropolii działają zgodnie z wydanymi decyzjami i czy nie utrudniają ruchu. To istotne, bo w dniach poprzedzających Wszystkich Świętych wokół cmentarzy pojawia się wiele punktów sprzedaży zniczy, kwiatów i wiązanek. Taki handel jest naturalnym elementem tego okresu, ale nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa pieszych i przejezdności okolicznych ulic. Jeżeli stoisko ustawiono w sposób zagrażający ruchowi albo niezgodny z wydaną decyzją, funkcjonariusze mogą interweniować.
Warszawa apeluje o ostrożność. Złodzieje wykorzystują tłok i chwilę nieuwagi
Straż Miejska przypomina, że nawet duża obecność patroli nie zwalnia mieszkańców z ostrożności. Funkcjonariusze apelują, aby podczas porządkowania grobów nie pozostawiać bez nadzoru torebek, portfeli, telefonów ani innych wartościowych przedmiotów. W praktyce właśnie chwila nieuwagi wystarcza, by doszło do kradzieży. Wiele osób odkłada rzeczy na ławkę, nagrobek albo ziemię obok grobu, koncentrując się na sprzątaniu, zapalaniu zniczy czy układaniu dekoracji. To sytuacja, którą złodzieje potrafią szybko wykorzystać. Strażnicy ostrzegają także, by nie zostawiać wartościowych przedmiotów na widoku w samochodzie, bo to również może prowokować do włamania.
Miasto zwraca też uwagę na bezpieczeństwo dzieci i osób starszych. W tłumie, szczególnie przy dużych nekropoliach, bardzo łatwo stracić z oczu dziecko, które oddali się choćby na kilka metrów. Seniorzy z kolei mogą potrzebować wsparcia podczas przemieszczania się w zatłoczonych alejkach lub przy przechodzeniu przez jezdnię w pobliżu cmentarza. Strażnicy proszą, by reagować nie tylko na własne potrzeby, ale też zwracać uwagę na otoczenie i w razie zauważenia nietypowej albo niebezpiecznej sytuacji powiadamiać służby lub obecny na miejscu patrol. W praktyce szybka reakcja świadków bywa najważniejsza, zanim problem zdąży się rozwinąć.
Lepsza komunikacja miejska niż samochód. Miasto przypomina o zmianach w ruchu
W komunikacie podkreślono również, że osoby wybierające się na cmentarze powinny wcześniej sprawdzić tymczasowe zmiany w organizacji ruchu oraz lokalizację wyznaczonych parkingów. To ważne zwłaszcza dla kierowców, którzy planują odwiedzić kilka nekropolii albo przyjechać w godzinach największego natężenia ruchu. W rejonie cmentarzy bardzo często wprowadzane są czasowe ograniczenia, zakazy postoju, zmienione kierunki ruchu i specjalne rozwiązania ułatwiające przejazd komunikacji miejskiej. Kto zignoruje znaki albo polecenia osób kierujących ruchem, nie tylko naraża się na mandat, ale może też utrudnić przejazd autobusów oraz przejście pieszym.
Warszawa zachęca, by jeśli to możliwe, korzystać z komunikacji zbiorowej. W praktyce może to oznaczać szybszy i wygodniejszy dojazd niż samochodem, szczególnie w dniach największego tłoku. Dojazd własnym autem daje poczucie niezależności, ale w okolicach cmentarzy bardzo często kończy się staniem w korku, poszukiwaniem miejsca postojowego i stresem związanym z czasową organizacją ruchu. Komunikacja miejska pozwala tego uniknąć, a jednocześnie zmniejsza liczbę pojazdów w najbardziej obciążonych rejonach miasta. Z punktu widzenia służb porządkowych jest to jedno z najważniejszych działań, które mieszkańcy mogą podjąć samodzielnie, by poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu.
Pozornie drobne błędy mogą mieć przykre skutki
Strażnicy zwracają uwagę również na rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się mało istotne. Jedną z nich jest ograniczenie uwagi przez słuchanie muzyki lub podcastów w słuchawkach. W zatłoczonym rejonie cmentarza, zwłaszcza przy przejściach dla pieszych, parkingach i wąskich alejkach, taka nieuwaga może utrudniać szybką reakcję na polecenia służb, sygnały ostrzegawcze albo prośby innych osób. To detal, ale właśnie z takich detali często składa się bezpieczeństwo. Podobnie jest z zabieraniem na cmentarz zbyt dużej gotówki i kompletu dokumentów. Im mniej cennych rzeczy ma się przy sobie, tym mniejsze ryzyko poważnych konsekwencji w razie kradzieży.
Warto też zawczasu ustalić prosty plan wizyty. Dobrze wiedzieć, jaką trasą dojechać, gdzie można legalnie zaparkować, o której godzinie spodziewać się największego tłoku i z kim jest się na miejscu. Przy wizytach rodzinnych łatwo o rozproszenie, zwłaszcza gdy część osób zajmuje się porządkami, część zakupem zniczy, a część opieką nad dziećmi lub seniorami. Tymczasem kilka prostych ustaleń jeszcze przed wyjściem z domu często wystarcza, by uniknąć chaosu, niepotrzebnego stresu i błędów popełnianych pod wpływem pośpiechu.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy
Działania „Hiena” i „Znicz” mają przede wszystkim charakter prewencyjny, ale dla mieszkańców oznaczają również bardzo konkretną obecność służb przy wszystkich warszawskich nekropoliach od 28 października do 3 listopada. W tych dniach można spodziewać się większej liczby patroli, częstszych interwencji w sprawach związanych z parkowaniem i handlem oraz większej kontroli porządku wokół cmentarzy. Nie jest to powód do niepokoju, lecz element corocznego zabezpieczenia jednego z najbardziej intensywnych okresów w miejskim kalendarzu. Miasto chce ograniczyć liczbę kradzieży, poprawić płynność ruchu i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, którzy tłumnie odwiedzają groby bliskich.
Z perspektywy odwiedzających najważniejsze jest zachowanie czujności i stosowanie się do wskazówek służb. Najprostsze zasady nadal pozostają najskuteczniejsze: nie zostawiać cennych rzeczy bez nadzoru, nie przechowywać ich w widocznym miejscu w samochodzie, pilnować dzieci, pomagać seniorom, uważnie obserwować otoczenie i respektować czasową organizację ruchu. Jeśli to możliwe, lepiej wybrać komunikację miejską niż własne auto. W przypadku jakiejkolwiek niepokojącej sytuacji najlepiej od razu zwrócić się do patrolu obecnego na miejscu. W okresie Wszystkich Świętych właśnie szybka reakcja i podstawowa ostrożność najczęściej decydują o tym, czy wizyta na cmentarzu przebiegnie spokojnie i bezpiecznie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.