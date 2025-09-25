Strefa płatnego parkowania w Warszawie obejmie kolejne dzielnice! Warszawa szykuje też nowe opłaty za parkowanie.
Strefy płatnego parkowania w Warszawie będą rozszerzone. Drogowcy kończą badania. W Warszawie trwają prace nad rozszerzeniem stref płatnego parkowania o kolejne dzielnice. Drogowcy informują, że blisko wdrożenia są analizy obejmujące m.in. Włochy i Służewiec.
W planach są także dalsze badania na Bielanach i części Woli.
Obecnie zespół Zarządu Dróg Miejskich prowadzi monitoring ruchu — skanuje tablice rejestracyjne przez kilkanaście dni, sprawdza, które pojazdy pojawiają się w danym rejonie regularnie i pojawiają się nocą. Na tej podstawie identyfikuje auta przyjezdne, które nocują na obszarach mieszkalnych.
Wiceprezydent stolicy mówi, że mieszkańcy i radni obszarów sąsiednich coraz częściej zabiegają o rozszerzenie strefy. W przypadku Włoch dużym argumentem jest bliskość lotniska Okęcie.
Jeśli analizy wypadną pozytywnie, strefa mogłaby zostać rozszerzona już po wakacjach 2026 roku. Badania dla Woli mają ruszyć w 2026 roku, a rozszerzenie w tej dzielnicy planowane jest dopiero na rok 2027.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
