Strefa płatnego parkowania w Warszawie obejmie kolejne dzielnice! Warszawa szykuje też nowe opłaty za parkowanie.

25 września 2025 21:30 | Autor: Marek Borkowski

 

Strefy płatnego parkowania w Warszawie będą rozszerzone. Drogowcy kończą badania. W Warszawie trwają prace nad rozszerzeniem stref płatnego parkowania o kolejne dzielnice. Drogowcy informują, że blisko wdrożenia są analizy obejmujące m.in. Włochy i Służewiec.

Fot. Warszawa w Pigułce

W planach są także dalsze badania na Bielanach i części Woli.

Obecnie zespół Zarządu Dróg Miejskich prowadzi monitoring ruchu — skanuje tablice rejestracyjne przez kilkanaście dni, sprawdza, które pojazdy pojawiają się w danym rejonie regularnie i pojawiają się nocą. Na tej podstawie identyfikuje auta przyjezdne, które nocują na obszarach mieszkalnych.

Wiceprezydent stolicy mówi, że mieszkańcy i radni obszarów sąsiednich coraz częściej zabiegają o rozszerzenie strefy. W przypadku Włoch dużym argumentem jest bliskość lotniska Okęcie.

Jeśli analizy wypadną pozytywnie, strefa mogłaby zostać rozszerzona już po wakacjach 2026 roku. Badania dla Woli mają ruszyć w 2026 roku, a rozszerzenie w tej dzielnicy planowane jest dopiero na rok 2027.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

