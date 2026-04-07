Strzał w centrum Warszawy. Nie żyje jedna osoba
W centrum Warszawy doszło do dramatycznego zdarzenia, które wstrząsnęło opinią publiczną. W siedzibie Ministerstwa Finansów padł strzał. Policja potwierdza, że jedna osoba nie żyje.
Co się wydarzyło
Do zdarzenia doszło 6 kwietnia około godziny 14:00. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny znajdującego się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie. Po przybyciu na miejsce okazało się, że nie wykazuje on oznak życia.
Mimo szybkiej reakcji policji oraz ratowników medycznych nie udało się go uratować.
Potwierdzenie policji i działania służb
Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że w gmachu Ministerstwa Finansów padł strzał. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli teren i rozpoczęli czynności wyjaśniające.
Na miejscu prowadzone są działania mające ustalić dokładne okoliczności zdarzenia oraz tożsamość zmarłego. Sprawa została przekazana do prokuratury.
Fakty, które już znamy
Zdarzenie miało miejsce w jednym z najważniejszych budynków administracji państwowej w Polsce.
Interwencja służb była natychmiastowa.
Jedna osoba zginęła na miejscu.
Śledztwo prowadzi prokuratura.
Na ten moment nie podano szczegółowych informacji dotyczących przyczyn zdarzenia ani ewentualnego udziału osób trzecich.
