Strzał w centrum Warszawy. Nie żyje jedna osoba

7 kwietnia 2026 17:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W centrum Warszawy doszło do dramatycznego zdarzenia, które wstrząsnęło opinią publiczną. W siedzibie Ministerstwa Finansów padł strzał. Policja potwierdza, że jedna osoba nie żyje.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się wydarzyło

Do zdarzenia doszło 6 kwietnia około godziny 14:00. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny znajdującego się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie. Po przybyciu na miejsce okazało się, że nie wykazuje on oznak życia.

Mimo szybkiej reakcji policji oraz ratowników medycznych nie udało się go uratować.

Potwierdzenie policji i działania służb

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że w gmachu Ministerstwa Finansów padł strzał. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli teren i rozpoczęli czynności wyjaśniające.

Na miejscu prowadzone są działania mające ustalić dokładne okoliczności zdarzenia oraz tożsamość zmarłego. Sprawa została przekazana do prokuratury.

Fakty, które już znamy

Zdarzenie miało miejsce w jednym z najważniejszych budynków administracji państwowej w Polsce.

Interwencja służb była natychmiastowa.

Jedna osoba zginęła na miejscu.

Śledztwo prowadzi prokuratura.

Na ten moment nie podano szczegółowych informacji dotyczących przyczyn zdarzenia ani ewentualnego udziału osób trzecich.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

