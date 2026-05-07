Strzały pod Warszawą. Dramatyczna akcja służb w Raszynie, nie żyje kobieta

7 maja 2026 19:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Spokojna okolica pod Warszawą zamieniła się w miejsce dramatycznych wydarzeń. W Raszynie doszło do zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. Jak przekazał reporter Marek Śliwiński z Warszawskiej Grupy Luka&Maro, na miejscu padły strzały, a finał okazał się tragiczny.

Miejsce zdarzenia Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Z nieoficjalnych informacji wynika, że pod jednym z domów jednorodzinnych zginęła kobieta. Do zdarzenia miało dojść na jednej z lokalnych ulic, gdzie dotąd panował spokój. Według wstępnych ustaleń sprawcą może być mężczyzna związany z ofiarą – możliwe, że partner lub mąż.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Teren został odgrodzony, a funkcjonariusze prowadzą intensywne działania. Widać było policyjne parawany oraz liczne patrole, co wskazuje, że zdarzenie rozegrało się na zewnątrz, w pobliżu wejścia do domu.

Policja na razie nie ujawnia szczegółów. Oficjalnie potwierdzono jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym i trwają czynności wyjaśniające. Nie ma też informacji o zatrzymaniu podejrzanego.

Mieszkańcy mówią o ogromnym poruszeniu. W jednej chwili spokojna okolica została sparaliżowana przez obecność służb i dramatyczne doniesienia.

Sprawa jest rozwojowa. Kolejne informacje mogą pojawić się w najbliższych godzinach.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

