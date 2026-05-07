Strzały pod Warszawą. Dramatyczna akcja służb w Raszynie, nie żyje kobieta
Spokojna okolica pod Warszawą zamieniła się w miejsce dramatycznych wydarzeń. W Raszynie doszło do zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. Jak przekazał reporter Marek Śliwiński z Warszawskiej Grupy Luka&Maro, na miejscu padły strzały, a finał okazał się tragiczny.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że pod jednym z domów jednorodzinnych zginęła kobieta. Do zdarzenia miało dojść na jednej z lokalnych ulic, gdzie dotąd panował spokój. Według wstępnych ustaleń sprawcą może być mężczyzna związany z ofiarą – możliwe, że partner lub mąż.
Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Teren został odgrodzony, a funkcjonariusze prowadzą intensywne działania. Widać było policyjne parawany oraz liczne patrole, co wskazuje, że zdarzenie rozegrało się na zewnątrz, w pobliżu wejścia do domu.
Policja na razie nie ujawnia szczegółów. Oficjalnie potwierdzono jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym i trwają czynności wyjaśniające. Nie ma też informacji o zatrzymaniu podejrzanego.
Mieszkańcy mówią o ogromnym poruszeniu. W jednej chwili spokojna okolica została sparaliżowana przez obecność służb i dramatyczne doniesienia.
Sprawa jest rozwojowa. Kolejne informacje mogą pojawić się w najbliższych godzinach.
