Strzały pod Warszawą i obława na sprawcę. Nowe ustalenia z Raszyna wstrząsają
Dramatyczne wydarzenia pod Warszawą. W Raszynie doszło do strzelaniny, której finał okazał się tragiczny. Nie żyje kobieta, a służby prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą.
Jak nieoficjalnie ustalił reporter Marek Śliwiński z Warszawskiej Grupy Luka&Maro, ofiara oraz mężczyzna podejrzewany o zbrodnię byli w trakcie rozwodu. To może być kluczowy wątek w sprawie.
Do zdarzenia doszło w pobliżu jednego z domów jednorodzinnych. Według wstępnych informacji padły strzały, a kobieta zginęła na miejscu. Okolica, dotąd spokojna, została natychmiast otoczona przez policję.
Na miejscu pracują funkcjonariusze oraz prokurator. Teren zabezpieczono, a śledczy zbierają dowody i przesłuchują świadków. Widać było policyjne parawany i liczne patrole.
Najważniejsza informacja: trwa obława za mężczyzną, który może mieć związek ze zdarzeniem. Policja nie potwierdza szczegółów, ale działania wskazują na pilne poszukiwania.
Mieszkańcy są wstrząśnięci. W jednej chwili spokojna ulica zamieniła się w miejsce tragedii i policyjnej akcji.
Śledztwo jest na wczesnym etapie. Kolejne godziny mogą przynieść przełomowe informacje.
