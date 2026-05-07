Strzały pod Warszawą i obława na sprawcę. Nowe ustalenia z Raszyna wstrząsają

7 maja 2026 19:46 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dramatyczne wydarzenia pod Warszawą. W Raszynie doszło do strzelaniny, której finał okazał się tragiczny. Nie żyje kobieta, a służby prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą.

Miejsce zdarzenia Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Miejsce zdarzenia Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Jak nieoficjalnie ustalił reporter Marek Śliwiński z Warszawskiej Grupy Luka&Maro, ofiara oraz mężczyzna podejrzewany o zbrodnię byli w trakcie rozwodu. To może być kluczowy wątek w sprawie.

Do zdarzenia doszło w pobliżu jednego z domów jednorodzinnych. Według wstępnych informacji padły strzały, a kobieta zginęła na miejscu. Okolica, dotąd spokojna, została natychmiast otoczona przez policję.

Na miejscu pracują funkcjonariusze oraz prokurator. Teren zabezpieczono, a śledczy zbierają dowody i przesłuchują świadków. Widać było policyjne parawany i liczne patrole.

Najważniejsza informacja: trwa obława za mężczyzną, który może mieć związek ze zdarzeniem. Policja nie potwierdza szczegółów, ale działania wskazują na pilne poszukiwania.

Mieszkańcy są wstrząśnięci. W jednej chwili spokojna ulica zamieniła się w miejsce tragedii i policyjnej akcji.

Śledztwo jest na wczesnym etapie. Kolejne godziny mogą przynieść przełomowe informacje.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna