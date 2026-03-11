Strzały przy liceum w centrum Warszawy. Ktoś ostrzelał budynek szkoły, sprawcy uciekli
Niepokojące sceny w samym sercu stolicy. Nieznani sprawcy ostrzelali budynek liceum przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Na miejscu natychmiast pojawiła się policja, która zabezpiecza ślady i próbuje ustalić, kto stoi za tym niebezpiecznym incydentem.
Zdarzenie wywołało duże poruszenie wśród uczniów i pracowników szkoły.
Strzały przy szkole w centrum miasta
Do zdarzenia doszło w środę 11 marca około godziny 10:00 przed Liceum Ogólnokształcącym Społecznym nr 17 przy ul. Marszałkowskiej, między placem Konstytucji a placem Zbawiciela.
Jak przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji, pracownicy szkoły zgłosili służbom, że ktoś oddał strzały w kierunku budynku.
Wstępne ustalenia wskazują, że użyto broni pneumatycznej typu wiatrówka.
Sprawcy uciekli
Policja potwierdza, że na razie nie udało się zatrzymać sprawców. Funkcjonariusze prowadzą intensywne czynności wyjaśniające.
Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpiecza ślady i analizuje nagrania z monitoringu w okolicy szkoły.
Czy ktoś został ranny?
Według informacji przekazanych przez policję w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Strzały trafiły w budynek, jednak nie doszło do obrażeń wśród uczniów ani pracowników placówki.
Mimo to sytuacja wzbudziła ogromne emocje, ponieważ incydent miał miejsce w środku dnia, w pobliżu szkoły pełnej uczniów.
Śledczy próbują teraz ustalić, kto i z jakiego powodu oddał strzały w kierunku liceum. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza.
