Strzały przy liceum w centrum Warszawy. Ktoś ostrzelał budynek szkoły, sprawcy uciekli

11 marca 2026 20:12 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niepokojące sceny w samym sercu stolicy. Nieznani sprawcy ostrzelali budynek liceum przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Na miejscu natychmiast pojawiła się policja, która zabezpiecza ślady i próbuje ustalić, kto stoi za tym niebezpiecznym incydentem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zdarzenie wywołało duże poruszenie wśród uczniów i pracowników szkoły.

Zobacz również:

Strzały przy szkole w centrum miasta

Do zdarzenia doszło w środę 11 marca około godziny 10:00 przed Liceum Ogólnokształcącym Społecznym nr 17 przy ul. Marszałkowskiej, między placem Konstytucji a placem Zbawiciela.

Jak przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji, pracownicy szkoły zgłosili służbom, że ktoś oddał strzały w kierunku budynku.

Wstępne ustalenia wskazują, że użyto broni pneumatycznej typu wiatrówka.

Sprawcy uciekli

Zobacz również:

Policja potwierdza, że na razie nie udało się zatrzymać sprawców. Funkcjonariusze prowadzą intensywne czynności wyjaśniające.

Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpiecza ślady i analizuje nagrania z monitoringu w okolicy szkoły.

Czy ktoś został ranny?

Według informacji przekazanych przez policję w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Strzały trafiły w budynek, jednak nie doszło do obrażeń wśród uczniów ani pracowników placówki.

Mimo to sytuacja wzbudziła ogromne emocje, ponieważ incydent miał miejsce w środku dnia, w pobliżu szkoły pełnej uczniów.

Śledczy próbują teraz ustalić, kto i z jakiego powodu oddał strzały w kierunku liceum. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl