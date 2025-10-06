Strzały w Elblągu! Żołnierz uciekał przed żandarmerią. Padły strzały, dramatyczny pościg na ulicach miasta

6 października 2025

W Elblągu doszło dziś do dramatycznych wydarzeń. Około godziny 16:00 żołnierze z Oddziału Żandarmerii Wojskowej, działając na polecenie prokuratora, próbowali zatrzymać wojskowego podejrzewanego o kradzież mienia należącego do jednostki wojskowej.

Według oficjalnego komunikatu Żandarmerii, mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać prywatnym samochodem. Rozpoczął się pościg ulicami miasta. Na ul. Obrońców Pokoju sytuacja gwałtownie się zaostrzyła – uciekinier miał próbować potrącić jednego z żandarmów.

Wtedy padły strzały ostrzegawcze, a gdy kierowca wciąż nie reagował, żołnierze otworzyli ogień w kierunku pojazdu i zmusili go do zatrzymania.

Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, jednak całe zajście wyglądało bardzo groźnie. Kierowca został zatrzymany, a jego sprawą zajmuje się teraz Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Co to oznacza dla czytelnika

To niecodzienne wydarzenie pokazuje, że żandarmeria coraz częściej musi reagować zdecydowanie, również wobec własnych żołnierzy. Sprawa może mieć poważne konsekwencje – zarówno karne, jak i dyscyplinarne. Z komunikatu wynika, że funkcjonariusze działali zgodnie z procedurami, jednak okoliczności zdarzenia będą dokładnie badane przez prokuraturę.

