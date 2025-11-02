Strzały w Smogorzewie! Policja otoczyła teren, trwa obława
Wieczorem 2 listopada 2025 roku w miejscowości Smogorzewo w Wielkopolsce doszło do dramatycznych wydarzeń. Około godziny 20:00 służby otrzymały zgłoszenie o strzałach w rejonie prywatnej posesji, na której mieści się rusznikarnia i magazyn broni. Na miejsce natychmiast ruszyły liczne patrole policji, a teren został objęty obławą.
Zatrzymani i ranni – policja potwierdza strzały
Jak przekazała komisarz Monika Curyk z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, funkcjonariusze po przybyciu na miejsce natknęli się na samochód w rowie. W pojeździe znajdowały się trzy osoby – wszystkie zostały zatrzymane. Dwie z nich trafiły pod opiekę ratowników medycznych z lekkimi obrażeniami.
„Trwają intensywne czynności mające na celu ustalenie wszystkich uczestników zdarzenia oraz przebiegu incydentu” – poinformowała rzeczniczka.
Ruszyła obława. Policja przeszukuje lasy i drogi lokalne
Według ustaleń śledczych, kilka samochodów miało pojawić się na terenie posesji, po czym odjechać w kierunku Piasków. Na pobliskiej leśnej drodze miało dojść do strzelaniny, której efektem był porzucony pojazd i kilku uciekających uczestników.
Na teren gminy Piaski skierowano liczne patrole – zarówno prewencji, jak i kryminalnych. W akcji uczestniczą również technicy kryminalistyki oraz prokurator. Policjanci przeszukują okoliczne drogi i lasy, a także zabezpieczają monitoring i ślady balistyczne z miejsca zdarzenia.
Rusznikarnia pod lupą śledczych
Jak ustalono, kluczowe miejsce zdarzenia to posesja, na której działa rusznikarnia z magazynem amunicji. Policja bada, czy broń użyta w strzelaninie mogła pochodzić z tego miejsca.
Zabezpieczono teren i rozpoczęto przeszukania – zarówno budynku warsztatu, jak i przyległego magazynu. Śledczy nie wykluczają, że incydent mógł mieć związek z nielegalnym handlem bronią lub porachunkami między osobami z branży strzeleckiej.
Apel do mieszkańców: nie wchodźcie do lasów, przekazujcie nagrania
Policja prosi mieszkańców o ostrożność i unikanie rejonów, w których prowadzone są działania. Funkcjonariusze apelują o przekazywanie wszelkich nagrań z kamer samochodowych lub przydomowych monitoringów z godzin popołudniowych i wieczornych.
Jak informują lokalne media, w okolicach Piasków występują utrudnienia w ruchu – część dróg leśnych została zamknięta do czasu zakończenia poszukiwań.
Śledczy milczą o motywie – sprawa ma charakter rozwojowy
Na tym etapie policja nie ujawnia, ile osób może być poszukiwanych ani jakiego rodzaju broni użyto. Wiadomo jedynie, że śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a wszystkie zabezpieczone ślady są analizowane przez specjalistów z laboratorium kryminalistycznego.
Rzeczniczka KPP w Gostyniu zapowiedziała, że kolejne informacje zostaną przekazane po zakończeniu najpilniejszych działań operacyjnych.
Co to oznacza dla mieszkańców regionu
- W okolicach Piasków i Smogorzewa obowiązuje wzmożona obecność policji.
- Możliwe są czasowe blokady dróg lokalnych i leśnych.
- Mieszkańcy powinni zachować czujność i nie utrudniać działań służb.
Śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy – od konfliktu na tle finansowym po próbę kradzieży broni z rusznikarni. Jak podkreślają, sytuacja jest dynamiczna, a działania potrwają do skutku.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.