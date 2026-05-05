Strzelanina pod Białym Domem! Agenci Secret Service otworzyli ogień, dwie osoby ranne.

5 maja 2026 10:13 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Niespokojna noc w Waszyngtonie. Nieopodal rezydencji prezydenta USA doszło do strzelaniny z udziałem agentów Secret Service. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala.

Prezydent USA Donald Trump
Fot. Shutterstockump

Jak wynika z informacji przekazanych przez PAP, incydent miał miejsce w bliskim sąsiedztwie kompleksu Białego Domu. Agenci służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo głowy państwa zostali zmuszeni do użycia broni palnej wobec osób, które – według wstępnych doniesień, mogły stanowić bezpośrednie zagrożenie. Cały teren wokół prezydenckiej siedziby został natychmiast odcięty przez kordony policji i jednostki specjalne.

Szczegóły zdarzenia w Waszyngtonie:

  • Przebieg akcji: Strzały padły w nocy, co wywołało natychmiastową blokadę okolicznych ulic, w tym strategicznych punktów w centrum amerykańskiej stolicy.
  • Poszkodowani: Dwie osoby odniosły rany postrzałowe. Ich stan jest monitorowany przez służby medyczne, jednak Secret Service nie ujawniło jeszcze ich tożsamości ani motywów działania.
  • Bezpieczeństwo Prezydenta: Rzecznik Secret Service zapewnił, że w żadnym momencie bezpieczeństwo osób chronionych wewnątrz Białego Domu nie było bezpośrednio zagrożone.

Kolejny incydent pod okiem Secret Service

Dla obserwatorów z Warszawy i całego świata, ostatnie wydarzenia w USA mogą budzić niepokój. Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z wyjątkowo dużą liczbą niebezpiecznych sytuacji w najbliższym otoczeniu prezydenta USA, od naruszeń strefy bezpieczeństwa, po aktywne incydenty z użyciem broni, co stawia służby w stanie najwyższej gotowości.

Obecnie trwa szczegółowe śledztwo, które ma wyjaśnić, czy sprawcy działali w porozumieniu oraz w jaki sposób udało im się zbliżyć do chronionego perymetru. Biały Dom nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, odsyłając dziennikarzy do raportów przygotowywanych przez służby mundurowe.

Waszyngtońska policja metropolitalna współpracuje z agentami federalnymi, aby zabezpieczyć nagrania z monitoringu miejskiego, które mogą rzucić nowe światło na dynamikę tego nocnego starcia. Sytuacja w stolicy USA pozostaje napięta, a środki bezpieczeństwa wokół kluczowych obiektów rządowych zostały dodatkowo wzmocnione.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej strzelaniny w pobliżu Białego Domu (05.05.2026).

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna