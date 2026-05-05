Strzelanina pod Białym Domem! Agenci Secret Service otworzyli ogień, dwie osoby ranne.
Niespokojna noc w Waszyngtonie. Nieopodal rezydencji prezydenta USA doszło do strzelaniny z udziałem agentów Secret Service. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala.
Jak wynika z informacji przekazanych przez PAP, incydent miał miejsce w bliskim sąsiedztwie kompleksu Białego Domu. Agenci służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo głowy państwa zostali zmuszeni do użycia broni palnej wobec osób, które – według wstępnych doniesień, mogły stanowić bezpośrednie zagrożenie. Cały teren wokół prezydenckiej siedziby został natychmiast odcięty przez kordony policji i jednostki specjalne.
Szczegóły zdarzenia w Waszyngtonie:
- Przebieg akcji: Strzały padły w nocy, co wywołało natychmiastową blokadę okolicznych ulic, w tym strategicznych punktów w centrum amerykańskiej stolicy.
- Poszkodowani: Dwie osoby odniosły rany postrzałowe. Ich stan jest monitorowany przez służby medyczne, jednak Secret Service nie ujawniło jeszcze ich tożsamości ani motywów działania.
- Bezpieczeństwo Prezydenta: Rzecznik Secret Service zapewnił, że w żadnym momencie bezpieczeństwo osób chronionych wewnątrz Białego Domu nie było bezpośrednio zagrożone.
Kolejny incydent pod okiem Secret Service
Dla obserwatorów z Warszawy i całego świata, ostatnie wydarzenia w USA mogą budzić niepokój. Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z wyjątkowo dużą liczbą niebezpiecznych sytuacji w najbliższym otoczeniu prezydenta USA, od naruszeń strefy bezpieczeństwa, po aktywne incydenty z użyciem broni, co stawia służby w stanie najwyższej gotowości.
Obecnie trwa szczegółowe śledztwo, które ma wyjaśnić, czy sprawcy działali w porozumieniu oraz w jaki sposób udało im się zbliżyć do chronionego perymetru. Biały Dom nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, odsyłając dziennikarzy do raportów przygotowywanych przez służby mundurowe.
Waszyngtońska policja metropolitalna współpracuje z agentami federalnymi, aby zabezpieczyć nagrania z monitoringu miejskiego, które mogą rzucić nowe światło na dynamikę tego nocnego starcia. Sytuacja w stolicy USA pozostaje napięta, a środki bezpieczeństwa wokół kluczowych obiektów rządowych zostały dodatkowo wzmocnione.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej strzelaniny w pobliżu Białego Domu (05.05.2026).
