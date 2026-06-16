Strzelanina w Polsce. Nie żyje znany artysta. Prokuratura ujawnia szczegóły
We wtorek, 16 czerwca, Prokuratura Okręgowa w Lublinie podała pierwsze oficjalne szczegóły morderstwa, do którego doszło dzień wcześniej w Białej Podlaskiej. Zabity mężczyzna to rosyjski artysta Siemion Skriepiecki, znany z krytyki władz Rosji. Sprawca oddał łącznie pięć strzałów – trzy gdy ofiara stała, dwa gdy już leżała na ziemi. Dwóch obywateli Białorusi zostało zatrzymanych w okolicach białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej. Sprawca wciąż jest na wolności. Czy to był zamach zlecony przez Mińsk lub Moskwę?
Prokuratura oficjalnie potwierdza: zabity to Siemion Skriepiecki
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak podczas wtorkowego briefingu oficjalnie potwierdził tożsamość ofiary. Zabitym jest Robert K., który w przestrzeni medialnej występował pod pseudonimem Siemion Skriepiecki. Prokurator potwierdził, że mężczyzna prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę władz Federacji Rosyjskiej. Zabity miał 44 lata i był obywatelem Rosji.
Do zabójstwa doszło w poniedziałek, 15 czerwca, między godziną 9:30 a 9:45 na chodniku jednego z osiedli przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Kozak opisał przebieg zdarzenia: do ofiary podszedł nieznany mężczyzna i oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy Skriepiecki upadł, napastnik podszedł bliżej i oddał jeszcze dwa strzały. Oględziny zwłok wykazały pięć ran wlotowych i dwie wylotowe, umiejscowionych w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie. Policja przeprowadziła przesłuchania bezpośrednich świadków zdarzenia i zabezpieczyła nagrania z monitoringu oraz ślady na miejscu zdarzenia.
Dwóch Białorusinów zatrzymanych przy konsulacie
Kluczowy element wtorkowych doniesień to zatrzymanie dwóch mężczyzn – obywateli Białorusi. Rzecznik prokuratury Marcin Kozak poinformował, że do zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej. Obaj mężczyźni są obecnie przesłuchiwani. Jak podkreślił Kozak: „Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń, na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów”.
Lokalizacja zatrzymania – okolice białoruskiego konsulatu – jest jednym z najistotniejszych faktów w całym dochodzeniu. Rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że funkcjonariusze ABW ściśle współpracują z policją i prokuraturą. „Sprawę traktujemy niezmiernie poważnie” – podkreślił Dobrzyński. ABW jest agencją zajmującą się między innymi zwalczaniem szpiegostwa i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Sprawca nadal nieuchwycony. Policja powołała specjalną grupę śledczą
Mimo zatrzymania dwóch Białorusinów, bezpośredni sprawca strzelaniny pozostaje na wolności. Komendant Wojewódzki Policji powołał specjalną grupę śledczą. Podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zaapelował do mieszkańców o spokój, jednocześnie zastrzegając, że sprawca może wciąż być uzbrojony. „Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia jest ucieczka” – powiedział Fijołek, apelując, by w razie napotkania podejrzanej osoby dzwonić pod numer 112 i nie podejmować prób samodzielnego zatrzymania.
Policja skierowała specjalny apel do osób, które w poniedziałek między godziną 8:30 a 10:30 poruszały się samochodem z wideorejestratorem w rejonie ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Nagrania z kamer samochodowych mogą utrwalić trasę ucieczki sprawcy lub jego wcześniejsze przygotowania do zabójstwa.
Kim był Siemion Skriepiecki?
Siemion Skriepiecki był rosyjskim artystą i blogerem mieszkającym poza Rosją. Był znany z twórczości krytykującej Władimira Putina i rosyjską inwazję na Ukrainę. Z dostępnych informacji wynika, że brał udział w publicznych akcjach artystycznych i protestacyjnych na Zachodzie, w tym w Berlinie. Przez środowisko aktywistów emigracyjnych był postrzegany jako twórca o wyrazistej antykremlinowskiej postawie. Szczegóły dotyczące jego tożsamości przed przyjęciem pseudonimu artystycznego nie zostały dotychczas oficjalnie ujawnione.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli mieszkasz w Białej Podlaskiej lub okolicach?
- Sprawca jest nadal nieuchwycony – policja apeluje, by osoby podejrzane zgłaszać wyłącznie na numer 112. Nie podchodź do nieznajomych, którzy zachowują się podejrzanie.
- Masz nagranie z videorejestratora z poniedziałku? – jeśli jechałeś ul. Królowej Jadwigi lub w jej okolicach między 8:30 a 10:30 w dn. 15 czerwca, skontaktuj się z Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10 lub zadzwoń na numer alarmowy 112.
- Informacje można przekazać anonimowo – jak podkreśliła policja, każda informacja ma znaczenie, a tożsamość informatora może pozostać niezdradzona.
- Śledztwo jest na etapie ustalania związku zatrzymanych Białorusinów ze zdarzeniem – żadnemu z nich dotychczas nie postawiono zarzutów. Wszystkie spekulacje o zleceniodawcy morderstwa są na tym etapie hipotezami, a nie ustalonym faktem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.