Studenci bez zgłoszenia tracą prawo do leczenia! Brak jednego dokumentu pozbawia opieki zdrowotnej.
Student i NFZ. Kto odpowiada za zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego? Studenci w Polsce mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, ale tylko pod warunkiem, że zostali prawidłowo zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to nie dzieje się automatycznie. Odpowiedzialność spoczywa na rodzinie, uczelni lub pracodawcy. Brak zgłoszenia oznacza, że młody człowiek nie będzie miał dostępu do świadczeń NFZ, a konsekwencje takiego zaniedbania mogą być poważne.
Rodzina ma pierwszeństwo
Najczęściej to rodzice zgłaszają studenta do ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą to zrobić do momentu, gdy ich dziecko ukończy 26 lat. Warunkiem jest jednak posiadanie własnego ubezpieczenia przez jednego z członków rodziny. W takiej sytuacji student jest traktowany jako osoba zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny i nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań.
Uczelnia przejmuje obowiązek
Jeżeli rodzice nie mają możliwości zgłoszenia, obowiązek przechodzi na uczelnię. Student musi złożyć w dziekanacie odpowiedni wniosek. Na tej podstawie szkoła wyższa dokonuje zgłoszenia i student uzyskuje prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. To rozwiązanie dotyczy zwłaszcza osób, których rodzice nie są objęci ubezpieczeniem lub przebywają za granicą i nie mogą dopełnić formalności w Polsce.
Pracodawca decyduje w przypadku zatrudnienia
Inna sytuacja występuje wtedy, gdy student podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę. Wówczas to pracodawca staje się płatnikiem składek i przejmuje obowiązek zgłoszenia. Od momentu zatrudnienia rodzina ani uczelnia nie mają już wpływu na kwestie ubezpieczeniowe. Ważne jest jednak, by pamiętać, że umowa zlecenie nie zawsze daje takie samo zabezpieczenie, dlatego każdy student powinien dokładnie sprawdzić warunki zatrudnienia.
Dlaczego to takie ważne?
Brak zgłoszenia do ubezpieczenia oznacza, że student nie ma prawa do bezpłatnego leczenia, wizyt u lekarza ani hospitalizacji. W razie nagłego wypadku lub choroby koszty leczenia musiałby pokryć samodzielnie, co mogłoby oznaczać ogromne wydatki. Dlatego tak ważne jest, aby każdy student wiedział, kto i w jakiej sytuacji powinien go zgłosić do NFZ.
Co to oznacza dla studentów?
Dla młodych ludzi oznacza to konieczność czujności i upewnienia się, że formalności zostały dopełnione. Najlepiej sprawdzić swój status w systemie NFZ, aby nie spotkać się z przykrą niespodzianką w momencie, gdy potrzebna będzie pomoc lekarska. Warto też pamiętać, że sytuacja może się zmieniać, gdy student podejmuje pracę, kończy studia lub osiąga 26. rok życia.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.