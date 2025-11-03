Superpromocje w Biedronce! Od poniedziałku wyjątkowe okazje dla domu
Już od poniedziałku 3 listopada w sklepach Biedronka startuje nowa akcja „Najlepiej w domu”, w której klienci znajdą eleganckie i funkcjonalne produkty do wyposażenia wnętrz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Promocja potrwa do soboty 15 listopada lub do wyczerpania zapasów.
Nowe wnętrze w niższej cenie – zasłony, koce i poduszki
W ofercie pojawi się m.in. komplet zasłon SMUKEE w modnych, jesiennych kolorach – zielonym, beżowym i szarym. Zasłony wykonane z miękkiego materiału o satynowym połysku dostępne będą w rozmiarze 140 x 250 cm w cenie 99,99 zł za zestaw dwóch sztuk. To doskonała okazja, by odświeżyć salon lub sypialnię bez wydawania fortuny.
Miłośnicy przytulnych wnętrz z pewnością zwrócą uwagę na miękkie poduszki i koce z sherpa – wyjątkowo puszyste i ciepłe. Do wyboru poduszki (45 x 45 cm) za 24,99 zł lub duży koc (150 x 200 cm) za 59,99 zł. Wszystkie produkty są oznaczone certyfikatem OEKO-TEX, potwierdzającym ich bezpieczeństwo i jakość.
Dywan i akcesoria – styl i funkcjonalność
Dla tych, którzy chcą dodać wnętrzu nieco charakteru, Biedronka przygotowała dywany o wymiarach 140 x 80 cm w różnych wzorach i kolorach w cenie 49,99 zł za sztukę. W ofercie znajdziemy również praktyczne podkładki-ociekacze o wymiarach 75 x 38 cm – idealne na przedpokój lub do garażu. Ich cena to tylko 19,99 zł.
Lampka LED z dotykowym włącznikiem – elegancja i technologia w jednym
Hitem tej edycji promocji jest lampka LED lethe w stylu glamour, dostępna za 39,99 zł. Lampka ma dotykowy włącznik, trzy barwy światła – ciepłą, zimną i neutralną – oraz zasilanie USB. Dostępna jest w kilku wersjach kolorystycznych, w tym złotej i srebrnej, a jej elegancki design idealnie wpasuje się w nowoczesne wnętrza.
Co warto wiedzieć:
- promocja obowiązuje od 3 do 15 listopada,
- liczba produktów jest ograniczona,
- oferta dotyczy wybranych sklepów Biedronka,
- wszystkie produkty posiadają certyfikaty jakości OEKO-TEX.
To doskonały moment, by przygotować dom na jesień i zimę – odświeżyć zasłony, ocieplić wnętrze miękkimi tekstyliami i dodać mu nastrojowego światła. Dzięki promocji w Biedronce można to zrobić niskim kosztem, zachowując modny wygląd.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.