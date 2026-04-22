Surowy zakaz w całej Polsce. Tysiące ludzi już dostaje pisma

22 kwietnia 2026 19:14 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do wielu mieszkań w Polsce trafiają pisma, które wywołują niepokój. Chodzi o zasady korzystania z butli gazowych, o których część właścicieli i najemców po prostu nie wiedziała. Największe zaskoczenie? W wielu przypadkach używanie butli gazowej jest całkowicie zabronione i może skończyć się poważnymi konsekwencjami.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zakaz, który obowiązuje od lat – ale niewielu go zna

Spółdzielnie i zarządcy budynków w całej Polsce, także w Warszawie, zaczęli przypominać mieszkańcom o obowiązujących przepisach. Powód jest prosty – zagrożenie związane z gazem płynnym.

Propan-butan jest cięższy od powietrza. W razie wycieku nie unosi się do góry, tylko gromadzi przy podłodze i w piwnicach. To właśnie dlatego ryzyko wybuchu jest znacznie większe niż w przypadku gazu sieciowego.

W tych budynkach butla gazowa jest zakazana

Najważniejsza zasada dotyczy wysokości budynku. W blokach powyżej 4 kondygnacji nie wolno ani używać, ani przechowywać butli gazowych.

To oznacza, że w wielu warszawskich osiedlach – zwłaszcza w wysokiej zabudowie – korzystanie z gazu w butlach jest po prostu nielegalne.

Dodatkowo obowiązuje jeszcze jeden kluczowy zakaz:

– w jednym budynku nie można łączyć gazu sieciowego i gazu z butli

Jeśli więc w bloku jest instalacja gazowa, używanie butli w mieszkaniu jest niedozwolone – niezależnie od piętra.

Co grozi za złamanie przepisów?

Ignorowanie tych zasad to nie tylko ryzyko dla zdrowia i życia, ale też konsekwencje prawne.

Możliwe skutki to:

– kontrole ze strony zarządcy lub służb
– nakaz usunięcia butli
– odpowiedzialność w razie pożaru lub wybuchu

W praktyce oznacza to, że nawet jedna butla trzymana „na zapas” może stać się poważnym problemem.

Warszawa pod szczególną lupą

W stolicy temat jest szczególnie ważny. Warszawa to głównie zabudowa wielokondygnacyjna, gdzie przepisy obowiązują bez wyjątków.

Dlatego spółdzielnie i wspólnoty coraz częściej wysyłają pisma do mieszkańców, przypominając o zasadach i zapowiadając kontrole.

Co możesz zrobić już teraz?

– sprawdź, ile kondygnacji ma Twój budynek
– upewnij się, czy w bloku jest instalacja gazowa
– jeśli masz butlę – sprawdź, czy możesz jej legalnie używać
– w razie wątpliwości skontaktuj się z administracją

Co to oznacza dla Ciebie?

– w wielu blokach w Polsce butle gazowe są całkowicie zakazane
– Warszawa jest szczególnie objęta tymi przepisami
– za nieprzestrzeganie zasad grożą konsekwencje
– przepisy obowiązują od lat, ale dopiero teraz są egzekwowane na większą skalę
– warto sprawdzić swoją sytuację, zanim pojawi się kontrola

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna