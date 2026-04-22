Surowy zakaz w całej Polsce. Tysiące ludzi już dostaje pisma
Do wielu mieszkań w Polsce trafiają pisma, które wywołują niepokój. Chodzi o zasady korzystania z butli gazowych, o których część właścicieli i najemców po prostu nie wiedziała. Największe zaskoczenie? W wielu przypadkach używanie butli gazowej jest całkowicie zabronione i może skończyć się poważnymi konsekwencjami.
Zakaz, który obowiązuje od lat – ale niewielu go zna
Spółdzielnie i zarządcy budynków w całej Polsce, także w Warszawie, zaczęli przypominać mieszkańcom o obowiązujących przepisach. Powód jest prosty – zagrożenie związane z gazem płynnym.
Propan-butan jest cięższy od powietrza. W razie wycieku nie unosi się do góry, tylko gromadzi przy podłodze i w piwnicach. To właśnie dlatego ryzyko wybuchu jest znacznie większe niż w przypadku gazu sieciowego.
W tych budynkach butla gazowa jest zakazana
Najważniejsza zasada dotyczy wysokości budynku. W blokach powyżej 4 kondygnacji nie wolno ani używać, ani przechowywać butli gazowych.
To oznacza, że w wielu warszawskich osiedlach – zwłaszcza w wysokiej zabudowie – korzystanie z gazu w butlach jest po prostu nielegalne.
Dodatkowo obowiązuje jeszcze jeden kluczowy zakaz:
– w jednym budynku nie można łączyć gazu sieciowego i gazu z butli
Jeśli więc w bloku jest instalacja gazowa, używanie butli w mieszkaniu jest niedozwolone – niezależnie od piętra.
Co grozi za złamanie przepisów?
Ignorowanie tych zasad to nie tylko ryzyko dla zdrowia i życia, ale też konsekwencje prawne.
Możliwe skutki to:
– kontrole ze strony zarządcy lub służb
– nakaz usunięcia butli
– odpowiedzialność w razie pożaru lub wybuchu
W praktyce oznacza to, że nawet jedna butla trzymana „na zapas” może stać się poważnym problemem.
Warszawa pod szczególną lupą
W stolicy temat jest szczególnie ważny. Warszawa to głównie zabudowa wielokondygnacyjna, gdzie przepisy obowiązują bez wyjątków.
Dlatego spółdzielnie i wspólnoty coraz częściej wysyłają pisma do mieszkańców, przypominając o zasadach i zapowiadając kontrole.
Co możesz zrobić już teraz?
– sprawdź, ile kondygnacji ma Twój budynek
– upewnij się, czy w bloku jest instalacja gazowa
– jeśli masz butlę – sprawdź, czy możesz jej legalnie używać
– w razie wątpliwości skontaktuj się z administracją
Co to oznacza dla Ciebie?
– w wielu blokach w Polsce butle gazowe są całkowicie zakazane
– Warszawa jest szczególnie objęta tymi przepisami
– za nieprzestrzeganie zasad grożą konsekwencje
– przepisy obowiązują od lat, ale dopiero teraz są egzekwowane na większą skalę
– warto sprawdzić swoją sytuację, zanim pojawi się kontrola
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
