Surowy zakaz w całej Warszawie. Zacznie się 1 czerwca. Przygotuj się

12 marca 2026 14:16 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na ważną zmianę. Władze miasta zapowiedziały wprowadzenie ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 czerwca i obejmą całe miasto.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zakaz będzie obowiązywał w godzinach od 22:00 do 6:00.

Zakaz obejmie sklepy i stacje benzynowe

Nowe regulacje dotyczą sprzedaży alkoholu w punktach handlowych. Oznacza to, że w godzinach nocnych nie będzie można kupić alkoholu m.in.:

  • w sklepach spożywczych

  • w supermarketach

  • na stacjach benzynowych

  • w punktach sprzedaży detalicznej

Ograniczenie obejmie sprzedaż alkoholu „na wynos”. Celem wprowadzenia przepisów jest zmniejszenie liczby nocnych zakłóceń porządku publicznego oraz poprawa bezpieczeństwa w mieście.

Dlaczego wprowadzany jest zakaz

Samorządy w wielu polskich miastach w ostatnich latach decydują się na podobne rozwiązania. Według władz lokalnych ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu ma pomóc w walce z problemami takimi jak:

  • hałas i zakłócanie ciszy nocnej

  • bójki i interwencje policji

  • spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej

Zdaniem urzędników wprowadzenie zakazu może poprawić komfort życia mieszkańców, szczególnie w gęsto zabudowanych dzielnicach.

Co to oznacza dla mieszkańców

Od czerwca osoby planujące zakup alkoholu w sklepach będą musiały zrobić to przed godziną 22:00. Po tej godzinie sprzedaż w punktach handlowych będzie zabroniona aż do godziny 6:00 rano.

Ograniczenie nie dotyczy jednak spożywania alkoholu w domach ani sprzedaży w lokalach gastronomicznych, gdzie obowiązują odrębne zasady.

Od 1 czerwca w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Ograniczenie obejmie godziny 22:00–6:00 i będzie dotyczyć całego miasta.

Władze liczą, że nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo i ograniczą nocne zakłócenia porządku w stolicy.

