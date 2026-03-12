Surowy zakaz w całej Warszawie. Zacznie się 1 czerwca. Przygotuj się
Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na ważną zmianę. Władze miasta zapowiedziały wprowadzenie ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 czerwca i obejmą całe miasto.
Zakaz będzie obowiązywał w godzinach od 22:00 do 6:00.
Zakaz obejmie sklepy i stacje benzynowe
Nowe regulacje dotyczą sprzedaży alkoholu w punktach handlowych. Oznacza to, że w godzinach nocnych nie będzie można kupić alkoholu m.in.:
-
w sklepach spożywczych
-
w supermarketach
-
na stacjach benzynowych
-
w punktach sprzedaży detalicznej
Ograniczenie obejmie sprzedaż alkoholu „na wynos”. Celem wprowadzenia przepisów jest zmniejszenie liczby nocnych zakłóceń porządku publicznego oraz poprawa bezpieczeństwa w mieście.
Dlaczego wprowadzany jest zakaz
Samorządy w wielu polskich miastach w ostatnich latach decydują się na podobne rozwiązania. Według władz lokalnych ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu ma pomóc w walce z problemami takimi jak:
-
hałas i zakłócanie ciszy nocnej
-
bójki i interwencje policji
-
spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej
Zdaniem urzędników wprowadzenie zakazu może poprawić komfort życia mieszkańców, szczególnie w gęsto zabudowanych dzielnicach.
Co to oznacza dla mieszkańców
Od czerwca osoby planujące zakup alkoholu w sklepach będą musiały zrobić to przed godziną 22:00. Po tej godzinie sprzedaż w punktach handlowych będzie zabroniona aż do godziny 6:00 rano.
Ograniczenie nie dotyczy jednak spożywania alkoholu w domach ani sprzedaży w lokalach gastronomicznych, gdzie obowiązują odrębne zasady.
Od 1 czerwca w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Ograniczenie obejmie godziny 22:00–6:00 i będzie dotyczyć całego miasta.
Władze liczą, że nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo i ograniczą nocne zakłócenia porządku w stolicy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.