Surowy zakaz w Warszawie. Już nie ma odwrotu. Zacznie się 1 listopada
Warszawiacy muszą przygotować się na istotną zmianę. Od 1 listopada 2025 roku w stolicy zacznie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. W pierwszym etapie ograniczenie obejmie Śródmieście oraz Pragę-Północ.
Nowe przepisy wprowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawa oznaczają, że od godziny 22:00 do 6:00 rano nie będzie można kupić alkoholu w sklepach, na stacjach benzynowych ani w punktach detalicznych na terenie tych dwóch dzielnic. Zakaz obejmie również sprzedaż alkoholu na wynos w lokalach gastronomicznych.
Cel: ograniczenie hałasu i poprawa bezpieczeństwa
Jak tłumaczy ratusz, decyzja wynika z rosnącej liczby skarg mieszkańców na nocne zakłócenia porządku i głośne zachowania w centrum miasta. Władze Warszawy podkreślają, że podobne rozwiązania wprowadzono już w innych miastach – m.in. w Krakowie, Gdańsku czy Wrocławiu – i przyniosły one pozytywne efekty w postaci spadku interwencji policji i straży miejskiej.
To dopiero początek
Ograniczenia mają charakter pilotażowy. W zależności od efektów pierwszego etapu, miasto rozważa rozszerzenie zakazu na kolejne dzielnice, w tym Mokotów, Wolę i Pragę-Południe.
Co to oznacza dla mieszkańców i przedsiębiorców?
-
Sklepy i stacje benzynowe nie będą mogły sprzedawać alkoholu po godzinie 22:00.
-
Lokale gastronomiczne nadal będą mogły serwować alkohol na miejscu, ale zakaz dotyczy sprzedaży na wynos.
-
Za złamanie przepisów grożą wysokie kary administracyjne oraz cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Miasto apeluje o dostosowanie się do nowych zasad i przypomina, że celem wprowadzenia ograniczeń jest poprawa jakości życia mieszkańców.
Co to oznacza dla czytelników
Warszawiacy powinni pamiętać, by zrobić zakupy wcześniej. W godzinach nocnych nie będzie możliwości kupienia piwa, wina ani mocniejszych trunków – niezależnie od miejsca. Zmiana ma poprawić bezpieczeństwo w centrum i ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców.
