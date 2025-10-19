Surowy zakaz w Warszawie. Już nie ma odwrotu. Zacznie się 1 listopada

19 października 2025 15:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawiacy muszą przygotować się na istotną zmianę. Od 1 listopada 2025 roku w stolicy zacznie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. W pierwszym etapie ograniczenie obejmie Śródmieście oraz Pragę-Północ.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe przepisy wprowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawa oznaczają, że od godziny 22:00 do 6:00 rano nie będzie można kupić alkoholu w sklepach, na stacjach benzynowych ani w punktach detalicznych na terenie tych dwóch dzielnic. Zakaz obejmie również sprzedaż alkoholu na wynos w lokalach gastronomicznych.

Cel: ograniczenie hałasu i poprawa bezpieczeństwa
Jak tłumaczy ratusz, decyzja wynika z rosnącej liczby skarg mieszkańców na nocne zakłócenia porządku i głośne zachowania w centrum miasta. Władze Warszawy podkreślają, że podobne rozwiązania wprowadzono już w innych miastach – m.in. w Krakowie, Gdańsku czy Wrocławiu – i przyniosły one pozytywne efekty w postaci spadku interwencji policji i straży miejskiej.

To dopiero początek
Ograniczenia mają charakter pilotażowy. W zależności od efektów pierwszego etapu, miasto rozważa rozszerzenie zakazu na kolejne dzielnice, w tym Mokotów, Wolę i Pragę-Południe.

Co to oznacza dla mieszkańców i przedsiębiorców?

  • Sklepy i stacje benzynowe nie będą mogły sprzedawać alkoholu po godzinie 22:00.

  • Lokale gastronomiczne nadal będą mogły serwować alkohol na miejscu, ale zakaz dotyczy sprzedaży na wynos.

  • Za złamanie przepisów grożą wysokie kary administracyjne oraz cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Miasto apeluje o dostosowanie się do nowych zasad i przypomina, że celem wprowadzenia ograniczeń jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Co to oznacza dla czytelników
Warszawiacy powinni pamiętać, by zrobić zakupy wcześniej. W godzinach nocnych nie będzie możliwości kupienia piwa, wina ani mocniejszych trunków – niezależnie od miejsca. Zmiana ma poprawić bezpieczeństwo w centrum i ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl