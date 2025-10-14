Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2025. Od przyszłego roku ważne zmiany w przepisach
Nauczyciele mogą wcześniej zakończyć pracę i otrzymać świadczenie kompensacyjne – specjalną formę emerytury pomostowej. W 2025 roku średnia kwota tego świadczenia wynosi ponad 4300 zł brutto, ale od 2026 roku szykują się ważne zmiany. Rząd planuje rozszerzyć grono uprawnionych pedagogów i zwiększyć wysokość odpraw. Sprawdzamy, kto może skorzystać, jakie są warunki i kiedy najbardziej opłaca się przejść na świadczenie.
Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2025. Co się zmieni od 2026 roku i kiedy najbardziej opłaca się przejść?
Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli to forma wcześniejszej emerytury, która umożliwia pedagogom zakończenie pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W 2025 roku z tego przywileju może skorzystać coraz więcej osób z sektora oświaty, jednak od 2026 roku planowane są zmiany, które znacząco wpłyną na zasady przyznawania świadczenia.
Czym jest świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?
To specjalne świadczenie przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy chcą wcześniej zakończyć aktywność zawodową. Przysługuje ono tym osobom, które spełnią określone warunki dotyczące wieku, stażu pracy oraz charakteru zatrudnienia. Świadczenie ma zapewnić płynne przejście między zakończeniem pracy w szkole a uzyskaniem prawa do emerytury powszechnej.
Ile wynosi świadczenie kompensacyjne w 2025 roku?
Wysokość świadczenia jest ustalana indywidualnie, jednak nie może być niższa niż minimalna emerytura. W 2025 roku to 1878,91 zł brutto.
Według danych ZUS, średnia wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego w październiku 2024 roku wynosiła ok. 4329 zł brutto.
Warunki uzyskania świadczenia kompensacyjnego w 2025 roku
Aby nauczyciel mógł przejść na świadczenie kompensacyjne, musi spełnić kilka kryteriów:
- Wiek: w 2025 roku kobieta musi mieć ukończone 56 lat, a mężczyzna 61 lat.
- Staż pracy: co najmniej 30 lat pracy, w tym minimum 20 lat w charakterze nauczyciela.
- Miejsce zatrudnienia: praca w placówkach publicznych lub niepublicznych oświaty.
- Zakończenie pracy: przed złożeniem wniosku należy rozwiązać stosunek pracy.
W kolejnych latach wiek uprawniający do świadczenia będzie systematycznie wzrastał – aż do 59 lat dla kobiet i 64 dla mężczyzn w latach 2031–2032.
Gdzie przysługuje świadczenie kompensacyjne?
Świadczenie otrzymują nauczyciele zatrudnieni m.in. w:
- szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych,
- placówkach wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- ośrodkach socjoterapii, rewalidacyjno-wychowawczych,
- placówkach zapewniających opiekę uczniom uczącym się poza miejscem zamieszkania.
Nie jest ono dostępne dla osób pracujących w szkołach nieposiadających uprawnień szkoły publicznej.
Świadczenie kompensacyjne a emerytura i OFE
Świadczenie kompensacyjne nie obniża przyszłej emerytury. Nauczyciele zachowują członkostwo w OFE, a zgromadzone środki zostaną przeniesione na subkonto ZUS po przejściu na emeryturę.
Co się zmieni od 2026 roku?
Od 1 stycznia 2026 roku w życie wejdą przepisy rozszerzające grupę osób uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego. Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo do świadczenia zyskają nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy zatrudnieni we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.
Dodatkowo planowane jest zwiększenie wysokości odpraw emerytalno-rentowych dla nauczycieli przechodzących na świadczenie.
Kiedy najlepiej przejść na świadczenie kompensacyjne?
Eksperci wskazują, że decyzja o przejściu na świadczenie kompensacyjne może być najbardziej korzystna w momencie spełnienia minimalnych warunków wiekowych, zanim podniosą się progi wymagane w kolejnych latach. Odkładanie decyzji może oznaczać konieczność dłuższej pracy w szkole.
Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli to bezpieczny sposób na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Choć jego wysokość jest niższa niż pełna emerytura, pozwala zachować płynność finansową do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Planowane zmiany od 2026 roku rozszerzą dostęp do tego wsparcia i poprawią jego warunki finansowe.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.