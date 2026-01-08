Świadczenie wspierające bez względu na dochód. Sprawdź, jak nie stracić wypłat w 2026
Świadczenie wspierające w 2026 roku obejmuje kolejną grupę osób z niepełnosprawnościami. Od stycznia prawo do wypłat mają także osoby z minimum 70 punktami, jednak kluczowe są terminy składania wniosków. Spóźnienie z dokumentami może oznaczać utratę wyrównania za pierwszy miesiąc roku.
Świadczenie wspierające 2026. Jak i kiedy złożyć wniosek, by nie stracić pieniędzy
Świadczenie wspierające w 2026 roku obejmuje kolejną dużą grupę osób z niepełnosprawnościami. Od stycznia prawo do wypłat przysługuje także tym, którzy uzyskali co najmniej 70 punktów w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. Kluczowe są jednak terminy, bo spóźnienie z wnioskiem oznacza utratę wyrównania za poprzednie miesiące.
Na czym polega świadczenie wspierające?
Świadczenie wspierające funkcjonuje od 2024 roku i ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w pokrywaniu kosztów wynikających z ich codziennych potrzeb. Jest to świadczenie niezależne od dochodu i nie wyklucza pobierania innych form wsparcia, takich jak emerytura, renta czy dodatek pielęgnacyjny.
Aby je otrzymać, konieczne jest przejście dwuetapowej procedury. Najpierw trzeba uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w której określony zostanie poziom potrzeby wsparcia w punktach. Dopiero na tej podstawie można złożyć wniosek do ZUS.
Kto może dostać świadczenie w 2026 roku?
Od 2026 roku prawo do świadczenia przysługuje osobom, które uzyskały minimum 70 punktów. To obniżenie progu w porównaniu z poprzednimi latami, gdy wymagano wyższej punktacji.
Z programu mogą skorzystać osoby pełnoletnie, mieszkające w Polsce, posiadające obywatelstwo polskie lub inne uprawnienia do pobytu i pracy. Istnieje też grupa osób, które mogły ubiegać się o świadczenie wcześniej, jeśli ich opiekunowie pobierali określone świadczenia opiekuńcze.
Terminy składania wniosków są kluczowe
Wniosek o świadczenie wspierające składa się wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić przez platformę PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. ZUS zapewnia bezpłatną pomoc przy wypełnianiu dokumentów.
Najważniejsze jest dotrzymanie terminu trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia się decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem.
W praktyce oznacza to, że osoby uprawnione w 2026 roku powinny złożyć wniosek najpóźniej do końca stycznia. Przekazanie dokumentów dopiero w lutym spowoduje utratę świadczenia za styczeń, bez możliwości późniejszego wyrównania.
Ile wynosi świadczenie wspierające?
Wysokość świadczenia jest powiązana z rentą socjalną i zależy od liczby przyznanych punktów. Wynosi od 40 do 220 procent jej wartości.
Do końca lutego 2026 roku oznacza to miesięczne kwoty od około 750 zł do ponad 4100 zł. Świadczenie podlega waloryzacji, dlatego jego wysokość może się zmieniać w kolejnych latach.
Świadczenie a inne formy wsparcia
Jedną z kluczowych cech świadczenia wspierającego jest to, że nie koliduje ono z innymi świadczeniami. Pobieranie emerytury, renty, dodatku pielęgnacyjnego czy osiąganie dochodu z pracy nie wyklucza prawa do wypłat.
Świadczenie jest przyznawane bez względu na sytuację materialną, co czyni je jednym z najbardziej dostępnych instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Program na dużą skalę
Dane z końca 2025 roku pokazują, że świadczenie wspierające cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Łączna wartość wypłat liczona jest już w miliardach złotych. Najwięcej wniosków składanych jest w województwach południowych i centralnych, w tym w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Mazowszu.
Eksperci podkreślają, że rok 2026 będzie rekordowy pod względem liczby nowych beneficjentów, dlatego tak istotne jest pilnowanie terminów i kompletności dokumentów.
Podsumowanie
Świadczenie wspierające w 2026 roku to realne wsparcie finansowe dla tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe znaczenie ma jednak terminowe złożenie wniosku. Spóźnienie nawet o kilka tygodni może oznaczać utratę pieniędzy za cały miesiąc, bez możliwości późniejszego wyrównania.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.