Świadkowie zatrzymali 42-latka, który wjechał w budynek w centrum Radomia
W sobotę późnym wieczorem, około godziny 23, w centrum Radomia doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie o samochodzie, który wjechał w budynek przy ulicy Żeromskiego. Jak ustalono, kierujący renaultem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w fasadę jednego z obiektów w ścisłym centrum miasta.
Po kolizji mężczyzna próbował oddalić się pieszo, licząc, że uniknie odpowiedzialności. Na jego nieszczęście zareagowali świadkowie. Widząc, że kierowca ucieka, zatrzymali go i przekazali przybyłym na miejsce policjantom.
Badanie alkomatem wykazało, że 42-latek był nietrzeźwy — miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przewieźli do policyjnego aresztu.
Na miejscu pracowały służby, które zabezpieczyły teren oraz sprawdziły, czy budynek nie został poważnie uszkodzony. Policja prowadzi dalsze czynności, które pozwolą ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.
Sprawa może mieć poważne konsekwencje — za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa na drodze kierowcy grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara więzienia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.