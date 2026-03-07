Świat na krawędzi wojny. Iran ogłasza ofensywę i ogłasza działania odwetowe
Sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się zaostrza. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu opublikowało oficjalne oświadczenie, w którym oskarża Stany Zjednoczone i Izrael o rozpoczęcie militarnej agresji przeciwko Islamskiej Republice Iranu. Teheran zapowiada dalsze działania wojskowe i podkreśla, że będzie korzystał z prawa do obrony.
Według irańskiego komunikatu konflikt miał rozpocząć się 28 lutego 2026 roku.
Iran oskarża USA i Izrael o ataki
W opublikowanym oświadczeniu irańska dyplomacja twierdzi, że wspólne działania militarne Stanów Zjednoczonych i Izraela doprowadziły do śmierci najwyższych przedstawicieli władz Iranu, w tym Najwyższego Przywódcy Islamskiej Rewolucji oraz innych wysokich urzędników państwowych.
Iran utrzymuje również, że w trakcie operacji wojskowych zaatakowane zostały nie tylko cele militarne, ale także infrastruktura cywilna.
Wśród wskazywanych obiektów znalazły się między innymi:
-
szkoły
-
szpitale
-
obiekty sportowe
-
budynki mieszkalne
-
centra usług publicznych
Według Teheranu działania te stanowią poważne naruszenie suwerenności państwa i integralności terytorialnej Iranu.
Iran zapowiada działania odwetowe
W komunikacie podkreślono, że odpowiedź militarna jest – zdaniem władz w Teheranie – zgodna z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który dopuszcza prawo państwa do samoobrony.
Irańskie władze poinformowały, że siły zbrojne kraju wykorzystują wszystkie dostępne środki, aby przeciwstawić się atakom.
Według oświadczenia operacje obronne będą kontynuowane do momentu zakończenia działań militarnych przeciwko Iranowi lub do czasu, gdy Rada Bezpieczeństwa ONZ podejmie działania w tej sprawie.
Ataki na bazy w regionie
Teheran przyznał również, że przeprowadził operacje wojskowe przeciwko instalacjom i bazom należącym do przeciwników w regionie.
Władze Iranu twierdzą, że działania te były „konieczne i proporcjonalne” oraz stanowią reakcję na wcześniejsze ataki.
W komunikacie znalazło się również ostrzeżenie skierowane do państw regionu.
Iran podkreślił, że zgodnie z prawem międzynarodowym państwa nie powinny pozwalać na wykorzystywanie swojego terytorium do prowadzenia agresji przeciwko innym krajom.
Według Teheranu w przeciwnym razie mogą ponosić międzynarodową odpowiedzialność prawną.
Napięcie w regionie rośnie
Irańskie władze podkreślają jednocześnie, że działania militarne skierowane przeciwko amerykańskim instalacjom wojskowym nie są wymierzone w państwa regionu.
Teheran deklaruje, że chce utrzymywać relacje z sąsiadami oparte na wzajemnym szacunku i poszanowaniu suwerenności.
Jednocześnie komunikat jasno wskazuje, że Iran nie zamierza rezygnować z działań obronnych.
Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu między Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem może doprowadzić do poważnej destabilizacji całego Bliskiego Wschodu.
