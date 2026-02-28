Świat na krawędzi wojny? Rosja oskarża USA i Izrael o „zbrojną agresję”

28 lutego 2026

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostre oświadczenie po porannych nalotach przeprowadzonych 28 lutego przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i Izraela na terytorium Iranu. Moskwa określa działania Waszyngtonu i Tel Awiwu jako „celową, zaplanowaną i niesprowokowaną agresję” wobec suwerennego państwa członkowskiego ONZ.

Według rosyjskiej dyplomacji skala przygotowań wojskowych, w tym wcześniejsze rozmieszczenie znaczących sił amerykańskich w regionie, świadczy o tym, że operacja była starannie przygotowana. W oświadczeniu podkreślono, że działania te mają stanowić naruszenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w tym zakazu użycia siły wobec niezależnego państwa.

Naloty w cieniu negocjacji

Moskwa zwraca uwagę, że ataki miały miejsce w momencie, gdy trwały rozmowy mające doprowadzić do stabilizacji sytuacji wokół Islamskiej Republiki Iranu. Rosyjskie MSZ podkreśla, że wcześniej przekazywano zapewnienia, iż Izrael nie jest zainteresowany bezpośrednią konfrontacją militarną z Teheranem.

Zdaniem rosyjskich władz przeprowadzenie uderzeń w trakcie procesu negocjacyjnego podważa zaufanie i może przekreślić szanse na polityczne rozwiązanie kryzysu.

Groźba katastrofy regionalnej

W oświadczeniu pojawia się ostrzeżenie, że działania USA i Izraela mogą doprowadzić do poważnej destabilizacji całego Bliskiego Wschodu. Moskwa wskazuje na ryzyko kryzysu humanitarnego, gospodarczego, a nawet radiologicznego, zwłaszcza w kontekście uderzeń w obiekty związane z programem nuklearnym Iranu.

Rosja podkreśla, że bombardowanie instalacji jądrowych objętych nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jest niedopuszczalne i może zagrozić globalnemu systemowi nierozprzestrzeniania broni jądrowej, którego fundamentem jest Traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

Oskarżenia o próbę zmiany władzy

Według rosyjskiego stanowiska rzeczywistym celem działań ma być osłabienie konstytucyjnego porządku Iranu i odsunięcie jego przywódców od władzy. Moskwa twierdzi, że odpowiedzialność za ewentualną eskalację przemocy i jej nieprzewidywalne konsekwencje spoczywa wyłącznie na stronach przeprowadzających ataki.

Rosyjskie MSZ wyraża także zaniepokojenie „systematycznym podważaniem zasad międzynarodowego porządku prawnego”, w tym zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw oraz obowiązku pokojowego rozwiązywania sporów.

Apel o powrót do dyplomacji

Na zakończenie Rosja wezwała do natychmiastowego powrotu na drogę polityczną i dyplomatyczną. Moskwa zadeklarowała gotowość do udziału w działaniach mających na celu znalezienie pokojowego rozwiązania w oparciu o prawo międzynarodowe oraz „wzajemny szacunek i wyważenie interesów”.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje niezwykle napięta, a kolejne reakcje światowych stolic mogą zadecydować o tym, czy konflikt przybierze jeszcze groźniejszy wymiar.

