Świat w napięciu: Trump grozi i stawia ultimatum. Padły ostre słowa

12 kwietnia 2026 19:43 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Donald Trump ponownie zaostrza retorykę wobec Iranu i zapowiada działania, które mogą wstrząsnąć globalnym rynkiem i bezpieczeństwem międzynarodowym. Prezydent USA ogłosił plan natychmiastowej blokady cieśniny Ormuz – jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie.

Fot. Shutterstock

Co się zmienia

Trump zapowiedział, że amerykańska marynarka wojenna rozpocznie operację mającą na celu kontrolowanie ruchu statków wpływających i wypływających z cieśniny Ormuz. Działania mają ruszyć natychmiast i obejmować także proces oczyszczania akwenu z min.

Według prezydenta USA Iran wykorzystuje zagrożenie minami jako narzędzie nacisku na społeczność międzynarodową. W jego ocenie jest to forma szantażu, na który Stany Zjednoczone nie zamierzają się zgodzić.

Mocne słowa i zapowiedzi działań

Trump użył bardzo ostrych sformułowań, zapowiadając zdecydowaną reakcję wobec każdego, kto spróbuje zakłócić działania USA. Podkreślił, że amerykańskie siły są gotowe do interwencji i nie wykluczył dalszej eskalacji.

Dodatkowo zagroził konsekwencjami wobec statków, które zdecydują się na współpracę z Iranem w zakresie tranzytu przez cieśninę. Takie jednostki mają być przechwytywane przez siły USA.

Międzynarodowy kontekst i negocjacje

W tle napiętej sytuacji znajdują się nieudane rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Choć – jak twierdzi Trump – część kwestii została uzgodniona, kluczowy problem pozostaje nierozwiązany.

Chodzi o program nuklearny Iranu. Według amerykańskiego przywódcy to właśnie brak zgody Teheranu na rezygnację z ambicji jądrowych doprowadził do fiaska negocjacji.

Trump zaznaczył, że mimo pewnych postępów w rozmowach, nie można zaakceptować sytuacji, w której rozwój technologii nuklearnej pozostaje w rękach państwa uznawanego przez USA za nieprzewidywalne.

Choć wydarzenia rozgrywają się daleko od Polski, ich skutki mogą być odczuwalne globalnie:

  • możliwe wzrosty cen paliw i energii
  • napięcia na rynkach międzynarodowych
  • ryzyko eskalacji konfliktu w regionie Bliskiego Wschodu

Cieśnina Ormuz to kluczowy punkt dla światowego handlu ropą – każda blokada może mieć realne konsekwencje dla gospodarki.

Zapowiedzi Donalda Trumpa wyraźnie podnoszą poziom napięcia w relacjach USA–Iran. Plan blokady cieśniny Ormuz i twarde stanowisko wobec programu nuklearnego mogą oznaczać początek kolejnej fazy konfliktu.

