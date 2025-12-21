Świąteczny prezent od szefa może obniżyć pensję. Fiskus już to sprawdza

Świąteczne prezenty od pracodawcy nie zawsze są neutralne podatkowo. W 2025 roku część upominków może zostać uznana za przychód, co oznacza niższą pensję „na rękę” i obowiązek odprowadzenia podatku.

Świąteczny prezent od pracodawcy pod lupą fiskusa. Kiedy pensja może być niższa

Świąteczny okres to czas firmowych spotkań, wigilii i drobnych upominków od pracodawców. W 2025 roku część pracowników może jednak odczuć finansowe konsekwencje takich prezentów. Niektóre świadczenia wręczane przez firmy są bowiem traktowane jak przychód i podlegają opodatkowaniu, co może obniżyć grudniowe wynagrodzenie.

Firmowe spotkania bez podatku? To zależy

Udział w spotkaniu wigilijnym lub noworocznym co do zasady nie powoduje powstania przychodu po stronie pracownika. Warunkiem jest, aby wydarzenie miało charakter integracyjny, było dostępne dla wszystkich zatrudnionych i nie wiązało się z indywidualnymi korzyściami materialnymi.

Jeżeli spotkanie polega wyłącznie na wspólnym posiłku lub integracji zespołu, pracodawca nie musi naliczać podatku ani składek ZUS. Fiskus uznaje wówczas, że pracownik nie otrzymuje konkretnego, wymiernego świadczenia.

Bony i drogie prezenty już nie są neutralne

Inaczej wygląda sytuacja, gdy podczas spotkania wręczane są bony, karty podarunkowe lub wartościowe upominki. Takie świadczenia mogą zostać zakwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy.

W praktyce oznacza to, że pracodawca dolicza ich wartość do wynagrodzenia pracownika i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS. Efekt jest prosty – wypłata „na rękę” w danym miesiącu może być wyraźnie niższa.

ZFŚS daje ochronę, ale z limitem

Część prezentów finansowana jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W takim przypadku możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podatkowego, ale tylko do określonego limitu.

W 2025 roku zwolnienie obejmuje świadczenia do 1000 zł rocznie na pracownika, o ile przyznawane są z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Po przekroczeniu tego limitu nadwyżka podlega opodatkowaniu.

A jeśli to darowizna od szefa?

Zdarza się, że pracodawca przekazuje prezent jako darowiznę, a nie świadczenie pracownicze. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy o podatku od darowizn.

Darowizny od osób niespokrewnionych są zwolnione z podatku do kwoty 5733 zł w ciągu 5 lat. Po przekroczeniu tego limitu pracownik musi zapłacić podatek, a obowiązek zgłoszenia darowizny spoczywa na obdarowanym.

Co to oznacza dla pracownika?

Pracownik nie zawsze ma świadomość, że prezent od firmy może wpłynąć na wysokość pensji. Kluczowe znaczenie ma forma świadczenia i źródło jego finansowania. Warto sprawdzić, czy upominek pochodzi z ZFŚS, czy jest elementem wynagrodzenia, czy też darowizną.

Podsumowanie

Świąteczna atmosfera nie zwalnia z podatkowych obowiązków. Firmowe spotkanie integracyjne jest bezpieczne podatkowo, ale bony i drogie prezenty mogą obniżyć wynagrodzenie. Przed przyjęciem upominku warto wiedzieć, jakie skutki może to mieć przy najbliższej wypłacie.

