Światowy handel zagrożony. Czy Warszawa odczuje skutki globalnego konfliktu?
Groźby zamknięcia jednego z najważniejszych szlaków morskich świata mogą uderzyć nie tylko w globalny handel, ale też w ceny paliw. Eksperci ostrzegają, że skutki ewentualnej eskalacji konfliktu mogą być odczuwalne także w Polsce.
Iran odpowiada na groźby USA. W tle możliwe zamknięcie kluczowej cieśniny
Napięcia na linii USA–Iran ponownie rosną. Po ostrych wypowiedziach Donalda Trumpa pojawiła się zdecydowana reakcja ze strony irańskich władz, która może mieć poważne konsekwencje dla światowego handlu i rynku paliw.
Co się zmienia?
Doradca najwyższego przywódcy Iranu, Ali Akbar Velayati, zapowiedział możliwość zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab. To jeden z kluczowych szlaków morskich na świecie, łączący Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim.
Zapowiedź padła w odpowiedzi na groźby prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące cieśniny Ormuz.
Fakty i tło sprawy
Donald Trump ostrzegał Iran, że jeśli nie odblokuje cieśniny Ormuz, może spotkać się z poważnymi konsekwencjami. W odpowiedzi Ali Akbar Velayati napisał, że Iran jest w stanie doprowadzić do zakłócenia globalnego handlu.
„Jeśli Biały Dom odważy się powtórzyć swoje błędy, przepływ globalnej energii i handlu może zostać zakłócony jednym ruchem” – przekazał.
Choć Iran nie graniczy bezpośrednio z cieśniną Bab al-Mandab, ma wpływy w regionie poprzez jemeńskich rebeliantów Huti, którzy w ostatnich latach atakowali statki na Morzu Czerwonym.
Dlaczego to ważne dla paliw i transportu
Cieśnina Bab al-Mandab to jeden z najważniejszych punktów dla transportu ropy i gazu na świecie. Tędy przebiega szlak łączący Azję, Bliski Wschód i Europę przez Kanał Sueski.
Jej ewentualne zamknięcie oznaczałoby konieczność kierowania statków wokół Afryki, co wydłużyłoby transport nawet o kilka tygodni i znacząco podniosło koszty dostaw.
W praktyce mogłoby to doprowadzić do wzrostu cen ropy na rynkach światowych oraz problemów z płynnością dostaw paliw.
Co to oznacza dla Polski
Polska, choć nie jest bezpośrednio uzależniona od dostaw z tego regionu, odczuwa skutki globalnych zmian cen surowców.
Ewentualne zakłócenia w transporcie ropy i gazu mogą przełożyć się na wyższe ceny paliw na stacjach, a także wzrost kosztów transportu i produkcji. To z kolei może wpłynąć na ceny wielu produktów i usług.
Dodatkowo napięcia w regionie zwiększają niepewność na rynku energii, co może mieć znaczenie dla rachunków za energię i inflacji w kolejnych miesiącach.
Specjaliści podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i zależy od dalszych decyzji rządzących. Każda eskalacja konfliktu w rejonie kluczowych szlaków morskich może mieć globalne skutki – od cen paliw po dostępność towarów.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.