Święta będą tańsze? ZBP podaje, o ile spadną wydatki Polaków
Według najnowszych wyliczeń Związku Banków Polskich tegoroczne Boże Narodzenie będzie dla wielu rodzin nieco mniej kosztowne. Koszyk świąteczny dla czteroosobowej rodziny ma być tańszy średnio o około 150 zł w porównaniu z 2024 rokiem.
Co się zmienia?
ZBP szacuje, że w 2025 roku skumulowany koszt przygotowania świąt wyniesie 3655,30 zł. To spadek w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy za podobny zestaw produktów i usług trzeba było zapłacić około 150 zł więcej.
Kluczowym czynnikiem spadku są niższe ceny w sklepach. Po kilku latach wzrostów inflacja ustabilizowała się, a część produktów spożywczych zaczęła tanieć. Efekt widać w analizach kosztów.
Fakty i tło sprawy
W koszyku świątecznym ZBP uwzględnia typowe wydatki związane z Bożym Narodzeniem:
- żywność na świąteczne posiłki,
- produkty piekarnicze i cukiernicze,
- dekoracje i artykuły domowe,
- prezenty,
- koszty spotkań i dojazdów.
To właśnie na żywności widać najwięcej obniżek — choć nie każdy konsument dostrzega je podczas codziennych zakupów.
Reporterzy pytali klientów o ich odczucia. Większość z nich była sceptyczna.
„Niemożliwe, że tak będzie. Patrząc po cenach w sklepie, nie wydaje się, że będą tańsze” — powiedziała jedna z kobiet.
„Jestem bardzo zaskoczona” — dodała druga klientka.
Inni zwracali uwagę, że poziom cen jest zbliżony do ubiegłorocznego, choć nieco więcej promocji można znaleźć po dokładniejszym szukaniu.
Eksperci podkreślają, że część produktów tanieje, ale nie wszystkie. Dlatego realny spadek kosztów może być widoczny dopiero przy zakupach większej liczby elementów świątecznego koszyka, a nie przy pojedynczych artykułach.
Co to oznacza dla czytelnika?
Najważniejszy wniosek jest prosty — według analiz, przygotowanie świąt w tym roku nie powinno być droższe niż w 2024 r., a nawet będzie tańsze o kilkanaście procent koszyka.
Nie oznacza to jednak spektakularnych obniżek. Konsumenci mogą odczuć niewielką ulgę, ale kluczowe będzie planowanie zakupów, korzystanie z promocji i unikanie zakupów „na ostatnią chwilę”.
Tegoroczne Boże Narodzenie według ZBP przyniesie zauważalny, choć umiarkowany spadek kosztów. Średnia rodzina wyda na święta około 150 zł mniej niż rok wcześniej. Mimo że wielu klientów nie dostrzega dużych różnic w cenach, dane pokazują, że inflacja wyhamowała, a część artykułów potaniała. Dla domowych budżetów to dobra wiadomość przed świątecznym okresem.
