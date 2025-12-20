Święta pod znakiem mrozu. Temperatura może spaść do -11 stopni!
Boże Narodzenie 2025 zapowiada się bardzo zimowo. Z prognoz meteorologów wynika, że w święta możliwe są silne mrozy, a w części kraju także opady śniegu, zwłaszcza w Wigilię i w nocy.
Święta Bożego Narodzenia 2025 zapowiadają się wyjątkowo zimowo. Z najnowszych prognoz meteorologicznych wynika, że do Polski napłynie chłodne powietrze, które przyniesie silne mrozy, zwłaszcza nocami. Według modeli pogodowych w części kraju możliwe są także opady śniegu.
Wigilia pod znakiem mrozu
24 grudnia może okazać się najbardziej zimowym dniem pierwszej części świąt. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od -1 do 1 stopnia Celsjusza. Na północnym wschodzie lokalnie może być jeszcze chłodniej, nawet od -3 do -5 stopni.
Po zachodzie słońca nastąpi szybkie ochłodzenie. W nocy z Wigilii na pierwszy dzień świąt termometry pokażą od -6 do -9 stopni, a miejscami na wschodzie i południu kraju temperatura może spaść do około -10 stopni Celsjusza.
Gdzie możliwa biała Wigilia?
Najważniejsza informacja dla wielu osób dotyczy szans na śnieg. Z wyliczeń modelu ECMWF oraz analiz IMGW wynika, że opady śniegu są możliwe głównie w centralnej, wschodniej i południowej części Polski.
Meteorolodzy wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo opadów w województwach:
– wielkopolskim,
– dolnośląskim,
– opolskim,
– śląskim,
– małopolskim,
– świętokrzyskim,
– podkarpackim.
Opady nie będą jednak miały charakteru ciągłego i w wielu miejscach mogą być przelotne.
Pierwszy dzień świąt nadal bardzo chłodny
25 grudnia nie przyniesie wyraźnej poprawy pogody. W ciągu dnia temperatura utrzyma się w granicach od -5 do -1 stopnia Celsjusza. Najzimniejsza będzie noc z 25 na 26 grudnia, kiedy w większości kraju spodziewane są spadki temperatury do -6, a lokalnie nawet do -11 stopni.
Silny mróz może utrudniać poruszanie się po drogach i chodnikach, zwłaszcza w miejscach, gdzie pojawi się śnieg i oblodzenie.
Drugi dzień świąt z lekkim ociepleniem
26 grudnia temperatury w ciągu dnia mogą nieznacznie wzrosnąć. Na północy i wschodzie kraju możliwe są wartości w okolicach 0 stopni Celsjusza. Noc nadal pozostanie mroźna – od -6 do -9 stopni w większości regionów.
Prognozy mogą się zmieniać
Meteorolodzy podkreślają, że prognozy długoterminowe i wyliczenia modeli numerycznych mają charakter orientacyjny. W kolejnych dniach możliwe są korekty dotyczące zarówno temperatur, jak i zasięgu opadów śniegu.
Podsumowanie
Boże Narodzenie 2025 ma dużą szansę zapisać się jako jedno z bardziej mroźnych w ostatnich latach. Wyraźne spadki temperatur, silne nocne mrozy i lokalne opady śniegu mogą sprawić, że święta będą miały prawdziwie zimowy charakter, zwłaszcza w południowej i wschodniej Polsce.
