Syberyjski chłód uderza w siedem województw! Ostrzeżenie przed mrozem do -18 stopni.
Eksperci z instytucji Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali właśnie oficjalne ostrzeżenia dla siedmiu województw w związku z nadciągającą falą syberyjskiego chłodu, która może obniżyć temperaturę w nocy nawet do osiemnastu stopni poniżej zera.
Czy Twoje mieszkanie oraz samochód są gotowe na tak ekstremalne warunki i czy wiesz, jakie kary finansowe grożą Ci za niewłaściwe przygotowanie pojazdu do drogi w czasie silnych mrozów?
Gdzie uderzy najsilniejszy mróz? Lista zagrożonych regionów
Najnowsze prognozy synoptyków wskazują, że nadchodząca noc będzie najzimniejsza od początku roku. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego, warmińsko mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. W tych regionach termometry wskażą wartości od minus dziesięciu do nawet minus osiemnastu stopni Celsjusza przy gruncie. Sytuację pogarsza fakt, że wiatr może potęgować odczucie chłodu, co sprawi, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa niż ta wskazywana przez tradycyjne mierniki.
Sytuacja ta jest wynikiem napływu mas mroźnego powietrza znad Arktyki, które rozlewa się nad wschodnią i centralną częścią kraju. IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych na bieżąco, ponieważ strefa najniższych temperatur może się przesuwać w głąb Polski. Mieszkańcy wspomnianych regionów powinni przygotować się na trudne warunki już od godzin wieczornych, kiedy spadek temperatury będzie najbardziej gwałtowny i odczuwalny dla każdego, kto znajdzie się na zewnątrz.
Prawo pracy a mróz. Jakie obowiązki ma Twój pracodawca?
Gdy temperatura za oknem spada drastycznie poniżej zera, wchodzą w życie konkretne przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli wykonujesz swoje obowiązki na zewnątrz, Twój pracodawca ma obowiązek zapewnienia Ci odpowiedniej odzieży ochronnej oraz posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów. Przepisy polskiego prawa określają, że praca na otwartej przestrzeni przy temperaturze poniżej dziesięciu stopni Celsjusza wymaga dostarczenia pracownikom gorących napojów bezpłatnie i w ilościach zaspokajających ich potrzeby w trakcie całej zmiany.
Warto wiedzieć, że w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może spaść poniżej osiemnastu stopni Celsjusza. Jeśli w Twoim biurze jest zimniej z powodu awarii ogrzewania lub złej izolacji budynku, masz prawo powstrzymać się od wykonywania pracy po uprzednim zawiadomieniu przełożonego. Jest to istotny element ochrony prawnej pracownika, który bezpośrednio wpływa na Twoje bezpieczeństwo i zdrowie. Ignorowanie tych norm przez firmy może skutkować wysokimi karami nakładanymi przez Państwową Inspekcję Pracy podczas kontroli warunków zatrudnienia w czasie fali mrozów.
Co to oznacza dla Ciebie? Koszty ogrzewania i pułapki ubezpieczeniowe
Ekstremalnie niska temperatura to przede wszystkim wyzwanie dla Twojego domowego budżetu oraz bezpieczeństwa nieruchomości. Gwałtowne wychłodzenie ścian budynku zmusza systemy grzewcze do pracy na maksymalnych obrotach, co w przypadku ogrzewania gazowego lub elektrycznego przełoży się na znacznie wyższe rachunki w nadchodzącym miesiącu. Jeśli planujesz wyjazd i zamierzasz całkowicie wyłączyć ogrzewanie w celu oszczędności, możesz popełnić kosztowny błąd. Zamarznięcie wody w rurach prowadzi do ich pęknięcia, co skutkuje zalaniem mieszkania lub domu zaraz po powrocie dodatnich temperatur.
Warto w tym miejscu wspomnieć o zapisach w polisach ubezpieczeniowych, które często zawierają klauzulę o tak zwanym rażącym niedbalstwie. Jeśli ubezpieczyciel udowodni, że szkoda powstała wskutek pozostawienia nieogrzewanego budynku w czasie silnych mrozów, może odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie. Dla Ciebie oznacza to konieczność utrzymywania minimalnej temperatury w pomieszczeniach, która zazwyczaj wynosi od siedmiu do dziesięciu stopni Celsjusza, aby uniknąć problemów prawnych i finansowych w przypadku awarii instalacji wodnej lub grzewczej.
Mandaty dla kierowców. Za co zapłacisz w czasie mroźnych poranków?
Poranne przygotowanie samochodu do jazdy w czasie mrozu może przynieść nieoczekiwane wydatki w postaci mandatów karnych. Wielu kierowców popełnia błąd polegający na włączaniu silnika w celu rozgrzania wnętrza i odmrożenia szyb, podczas gdy sami zajmują się odśnieżaniem karoserii. Zgodnie z kodeksem drogowym, pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości stu złotych. Jeśli dodatkowo silnik powoduje nadmierną emisję spalin lub hałas, kara może wzrosnąć do trzystu złotych.
Innym poważnym przewinieniem jest tak zwana jazda na bałwana, czyli poruszanie się autem z nieodśnieżonym dachem lub szybami, które zapewniają jedynie szczątkową widoczność. Policja w czasie kontroli drogowej może nałożyć za to mandat sięgający nawet trzech tysięcy złotych, jeśli uzna, że stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Pamiętaj też o odśnieżeniu tablic rejestracyjnych oraz świateł, ponieważ ich zakrycie jest traktowane jako poważne wykroczenie, które może uszczuplić Twoje oszczędności znacznie bardziej niż zakup profesjonalnej skrobaczki do szyb lub odmrażacza w sprayu.
Techniczne aspekty przetrwania mrozów. Akumulator i paliwo
Temperatura na poziomie minus osiemnastu stopni Celsjusza to graniczna wartość dla wielu starszych akumulatorów samochodowych. Sprawność baterii w takich warunkach spada o ponad połowę, co przy gęstszym oleju silnikowym może uniemożliwić rozruch jednostki napędowej. Aby uniknąć kosztownego wzywania pomocy drogowej lub zakupu nowego akumulatora w pośpiechu, warto sprawdzić napięcie spoczynkowe urządzenia jeszcze przed zapowiadaną falą chłodów. Jeśli Twoje auto posiada silnik wysokoprężny, upewnij się, że w baku znajduje się tak zwane paliwo zimowe, które zawiera dodatki zapobiegające wytrącaniu się parafiny blokującej filtr paliwa.
Problemy mogą pojawić się również w domowych systemach grzewczych, szczególnie tych opartych na pompach ciepła powietrznych. Przy tak niskich temperaturach ich efektywność drastycznie spada, co wymusza włączenie się grzałek elektrycznych wspomagających proces ogrzewania. To właśnie ten moment generuje największe zużycie prądu w skali całego roku. Monitorowanie pracy urządzenia oraz dbanie o to, by jednostka zewnętrzna nie była zasypana śniegiem, pozwoli Ci uniknąć awarii i utrzymać komfort cieplny wewnątrz mieszkania bez narażania się na ekstremalne koszty eksploatacyjne.
Bezpieczeństwo zdrowotne. Jak chronić organizm przed hipotermią?
Silny mróz jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia, szczególnie w przypadku osób starszych oraz dzieci. Hipotermia może rozwinąć się niespodziewanie nawet podczas krótkiego spaceru, jeśli nie zadbamy o ubiór warstwowy, który zatrzymuje powietrze będące naturalnym izolatorem. Lekarze przypominają, że najwięcej ciepła ucieka przez głowę oraz kończyny, dlatego czapka i rękawice są elementami obowiązkowymi. Należy również unikać spożywania alkoholu przed wyjściem na mróz, ponieważ powoduje on rozszerzenie naczyń krwionośnych i złudne uczucie ciepła, co w rzeczywistości przyśpiesza wychładzanie organizmu.
Warto zwrócić uwagę na stan sąsiadów, szczególnie tych samotnych i schorowanych. Przy temperaturze minus osiemnastu stopni nawet drobna awaria pieca lub brak opału może stać się sytuacją zagrażającą życiu w ciągu kilku godzin. Społeczna czujność i szybka reakcja w postaci telefonu do odpowiednich służb socjalnych lub straży miejskiej mogą uratować komuś życie. Pamiętajmy, że zima w takim wydaniu nie wybacza błędów i wymaga od nas solidarności oraz szczególnej dbałości o najsłabszych członków naszej lokalnej społeczności.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
