Syberyjski mróz wraca do Polski. IMGW ostrzega przed temperaturą do minus 29 stopni
Pani Joanna z Siedlec obudziła się w sobotę rano i sprawdziła termometr za oknem. Minus 24 stopnie. Auto nie chciało zapalić, mimo że dzień wcześniej stało na tym samym parkingu bez problemu. Telefon zaczął dzwonić alarmami. SMS od RCB, powiadomienie z aplikacji pogodowej, alert IMGW. Wszystkie mówiły to samo: nadchodzą jeszcze większe mrozy. W nocy temperatura ma spaść do minus 29 stopni Celsjusza.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed silnym mrozem dla części województwa mazowieckiego. Dotyczy to powiatów: łosickiego, ostrołęckiego, Ostrołęki, ostrowskiego, Siedlec, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego. W nocy z pierwszego na drugi lutego oraz z drugiego na trzeci lutego temperatura minimalna ma wynieść od minus 29 do minus 24 stopni Celsjusza. W nocy z trzeciego na czwarty lutego niewiele cieplej: od minus 20 do minus 17 stopni. Temperatura maksymalna w dzień: od minus 15 do minus 11 stopni. Wiatr o średniej prędkości od 5 do 20 kilometrów na godzinę.
Dla pozostałych powiatów mazowieckich obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Prognozuje się temperaturę minimalną podczas kolejnych nocy od minus 22 do minus 18 stopni Celsjusza, lokalnie około minus 25 stopni. Temperatura maksymalna w dzień od minus 12 do minus 8 stopni, chłodniej miejscami pierwszego i drugiego lutego: około minus 15 stopni.
Warszawa również nie uniknie siarczystego mrozu. Dla stolicy wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. Nocą temperatura może spaść do minus 18 stopni, lokalnie do minus 20 stopni. W dzień termometry wskażą od minus 13 do minus 11 stopni na północnym wschodzie, od minus 10 do minus 8 stopni w centrum. Wiatr wschodni i północno-wschodni, umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach do 30-40 kilometrów na godzinę, co dodatkowo spotęguje odczucie chłodu.
Synoptycy ostrzegają przed temperaturą odczuwalną sięgającą nawet minus 30 stopni Celsjusza. Przy gruncie, w miejscach rozpogodzeń, temperatura może spaść lokalnie do minus 26 do minus 23 stopni. To efekt napływu masy powietrza znad zachodniej Syberii. Pierwsza w tym roku fala zimna z nieludzkiej ziemi, jak określają ją meteorolodzy.
Oprócz siarczystego mrozu, kierowcy oraz pasażerowie komunikacji zbiorowej muszą liczyć się z dalszymi utrudnieniami spowodowanymi przez śnieżyce. Połączenie ekstremalnie niskich temperatur z intensywnymi opadami śniegu sprawi, że nawierzchnie dróg staną się niebezpiecznie śliskie, a widoczność ulegnie znacznemu pogorszeniu. Służby drogowe ostrzegają przed tworzącymi się zaspami, które mogą doprowadzić do lokalnych paraliżów komunikacyjnych, szczególnie na trasach o mniejszym natężeniu ruchu i w terenach podgórskich.
Jak długo potrwa ten arktyczny atak? Według prognoz meteorologicznych, najgorsze mrozy utrzymają się do czwartego lutego. Później temperatura nieznacznie wzrośnie, ale wciąż będzie ujemna. Między czwartym a ósmym lutego możliwe jest przejściowe ocieplenie i odwilż, ale dotyczyć to będzie głównie południowej połowy kraju. W dalszej części lutego przewidywane są nawroty fali mrozów, które najdłużej nieprzerwanie będą się utrzymywać na północy i północnym wschodzie kraju.
Prognoza długoterminowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na cały luty wskazuje, że średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce prawdopodobnie będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Oznacza to, że po mroźnym początku miesiąca nastąpi stopniowe ocieplenie, a cały luty pod względem średniej temperatury nie będzie odbiegał od typowych wartości dla tego miesiąca.
Co to oznacza dla ciebie?
Ekstremalne mrozy to nie tylko dyskomfort. To realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Wychłodzenie organizmu może nastąpić w ciągu kilkunastu minut przebywania na zewnątrz bez odpowiedniej odzieży. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci, osoby bezdomne oraz te z chorobami układu krążenia i oddechowego.
Sprawdź stan techniczny swojego samochodu. Akumulatory są niezwykle wrażliwe na silne wychłodzenie. Przy temperaturze minus 25 stopni sprawność akumulatora spada o około 50 procent. Jeśli bateria ma więcej niż pięć lat, może nie wytrzymać takiego mrozu. Uzupełnij płyn do spryskiwaczy odporny na niskie temperatury, sprawdź stan opon zimowych, upewnij się, że masz w bagażniku łopatę, koc termiczny i kable rozruchowe.
Zabezpiecz instalacje wodne w domu. Przy tak niskich temperaturach istnieje ryzyko zamarzania rur, szczególnie tych biegnących po nieogrzewanych piwnicach, strychach lub w ścianach zewnętrznych. Pękająca rura to nie tylko zalanie, ale także koszty naprawy sięgające kilku tysięcy złotych. Jeśli masz licznik wody na klatce schodowej lub w nieogrzewanym pomieszczeniu, otul go styropianem lub materiałem izolacyjnym.
Zadbaj o zwierzęta domowe. Psy ras krótkowłosych nie powinny przebywać na zewnątrz dłużej niż kilka minut. Koty wypuszczane na dwór mogą zamarznąć. Jeśli masz psa rasy dużej i długowłosej, ogranicz spacery do niezbędnego minimum i skróć ich czas. Zwróć uwagę na łapy psa – sól i piasek używane do posypywania dróg mogą je podrażnić.
Ograniczaj przebywanie na zewnątrz do niezbędnego minimum. Jeśli musisz wyjść, ubierz się warstwowo. Pierwsza warstwa: bielizna termoaktywna odprowadzająca wilgoć. Druga warstwa: polar lub wełna zatrzymująca ciepło. Trzecia warstwa: kurtka zimowa z membraną wiatroszczelną i wodoodporną. Nie zapominaj o czapce zakrywającej uszy, szaliku, rękawiczkach i ciepłych butach z grubą podeszwą izolującą od zimnego gruntu.
Zwracaj uwagę na objawy wychłodzenia organizmu. Pierwsze symptomy to drżenie mięśni, bladość skóry, uczucie zimna. W dalszym stadium pojawiają się zaburzenia świadomości, senność, spowolnienie ruchów. Jeśli zauważysz te objawy u siebie lub u kogoś na ulicy, natychmiast zadzwoń pod numer 112 i przenieś osobę w ciepłe miejsce.
Służby energetyczne ostrzegają przed przeciążeniem sieci elektrycznej. Wzrost zużycia energii spowodowany ogrzewaniem może prowadzić do lokalnych awarii. Miej przygotowany zapas świec, latarek z bateriami, powerbank do naładowania telefonu. Jeśli mieszkasz w domu z piecem centralnego ogrzewania, upewnij się, że masz zapas opału na kilka dni.
Sprawdzaj prognozę pogody regularnie. Sytuacja może się zmieniać dynamicznie. Aplikacja IMGW lub strona meteo.imgw.pl dostarczą najbardziej aktualnych informacji i ostrzeżeń meteorologicznych. Jeśli masz starszych sąsiadów mieszkających samotnie, zapytaj czy wszystko u nich w porządku, czy mają ciepło i czy niczego nie potrzebują.
Czy czeka nas rekord zimna? Niekoniecznie. Najniższa temperatura w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce to minus 41 stopni Celsjusza, zmierzona jedenastego stycznia 1940 roku w Siedlcach. Prognozy nie wskazują na zbliżenie się do tego rekordu, ale minus 29 stopni to wciąż temperatura ekstremalnie niska, która wymaga szczególnej ostrożności i przygotowania.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.