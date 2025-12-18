Symbol III RP usunięty z Pałacu Prezydenckim. „Dziś skończył się postkomunizm”
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o usunięciu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego, nazywając ten krok symbolicznym końcem postkomunizmu w Polsce. Historyczny mebel ma trafić do Muzeum Historii Polski, a decyzja głowy państwa wywołała natychmiastowe polityczne i społeczne emocje.
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o usunięciu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego. Decyzja, ogłoszona w trakcie demontażu historycznego mebla, została opatrzona jednoznacznym politycznym przekazem. Głowa państwa uznała ten moment za symboliczny koniec postkomunizmu w Polsce i zapowiedziała, że od 2027 roku stół stanie się wyłącznie muzealnym eksponatem.
Decyzja zapadła w czwartek podczas wystąpienia prezydenta w jednej z sal Pałacu Prezydenckiego. W tle pracownicy techniczni rozbierali Okrągły Stół, który przez lata pozostawał jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli przemian ustrojowych w Polsce. Karol Nawrocki podkreślił, że siedziba najwyższych władz państwowych nie jest już właściwym miejscem dla przedmiotu kojarzonego z kompromisami epoki transformacji.
Zdaniem prezydenta obecne pokolenie Polaków nie musi budować swojej tożsamości politycznej w oparciu o porozumienia zawierane z przedstawicielami dawnego systemu. W ostrych słowach zaznaczył, że młodzi obywatele wolnej Polski nie są zobowiązani do „układów z dyktatorami, komunistami ani postkomunistami”. W jego ocenie symbolika Okrągłego Stołu przestała odpowiadać realiom współczesnego państwa.
Jednocześnie Karol Nawrocki zapewnił, że historyczny mebel nie zostanie zniszczony. Okrągły Stół trafi do Muzeum Historii Polski, gdzie od 2027 roku będzie prezentowany jako eksponat o znaczeniu historycznym, a nie politycznym. Prezydent podkreślił, że wokół stołu nadal mogą toczyć się dyskusje, jednak wyłącznie w formule naukowej, akademickiej i historycznej.
Kończąc wystąpienie, prezydent jednoznacznie ocenił swój gest jako symboliczne zerwanie z dziedzictwem PRL-u w sercu polskiej władzy. „Dziś skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna, niepodległa Polska” – powiedział. Decyzja już wywołuje szeroką debatę publiczną i zapowiada kolejne spory o znaczenie symboli transformacji ustrojowej w III Rzeczypospolitej.
