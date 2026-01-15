Synoptycy biją na alarm: „To dopiero początek koszmaru”
Mrozy, które odczuwamy teraz, to zaledwie niewinny wstęp do tego, co szykuje natura. Meteorolodzy nie mają dobrych wieści – nad Polskę nadciąga fala zimna, która przypomni nam, dlaczego nasi przodkowie bali się zimy stulecia. Historia zna przypadki, gdy Europa zamieniała się w lodową pustynię, a ofiary liczono w tysiącach. Czy scenariusz z przeszłości ma szansę się powtórzyć?
Ostatnie dni przyniosły gwałtowne spadki temperatur. Na nizinach wschodniej Polski słupki rtęci zbliżyły się do granicy minus 20 stopni Celsjusza, a w górskich kotlinach było jeszcze zimniej. Choć wielu Polaków już teraz narzeka na przenikliwy chłód, eksperci i historycy ostrzegają: obecna aura to tylko cień dawnych, morderczych zim.
Polska pęka na pół. 13 stopni różnicy i paraliż
Prognozy na najbliższe dni brzmią groźnie. Kraj zostanie drastycznie podzielony termicznie. W środę dojdzie do sytuacji bez precedensu: podczas gdy mieszkańcy zachodu zobaczą na termometrach 0 stopni Celsjusza, Białystok skuje mróz sięgający minus 13 stopni Celsjusza. Ta gigantyczna, wynosząca 13 stopni przepaść między regionami utrzyma się także w czwartek i piątek.
Sytuację na wschodzie dodatkowo pogorszą marznące opady, które mogą doprowadzić do komunikacyjnego paraliżu. Chwilowa „odwilż” na zachodzie to jedynie złudzenie i cisza przed burzą, a łagodne powietrze znad Atlantyku szybko ustąpi miejsca brutalnym zjawiskom.
Kulminacja w sobotę. Mróz zetnie krew w żyłach
Najgorsze nadejdzie w weekend. Synoptycy przewidują, że w sobotę na Suwalszczyźnie temperatura runie do minus 17 stopni Celsjusza. Są to wartości, które realnie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Nawet niedzielne „ocieplenie” do minus 13 stopni w północno-wschodnich regionach trudno uznać za poprawę sytuacji. W tym samym czasie zachodnia ściana Polski wciąż będzie oscylować wokół zera, co tylko pogłębi pogodowy chaos.
Przyszły tydzień nie przyniesie litości
Osoby liczące na szybką wiosnę muszą porzucić nadzieję. Prognozy na przyszły tydzień są bezlitosne:
-
Poniedziałek: Termometry pokażą od minus 2 stopni na północnym zachodzie do minus 13 stopni na północnym wschodzie.
-
Wtorek: Wschodnia połowa kraju zmierzy się z mrozem rzędu minus 11 do minus 15 stopni Celsjusza.
-
Środa: To będzie najtrudniejszy dzień. Wschód ogarnie chłód do minus 16 stopni, w centrum odnotujemy minus 10 stopni, a na zachodzie minus 6 stopni.
Do tego wszystkiego w czwartek dołączą powracające opady śniegu, co ostatecznie zamknie drogę do jakiegokolwiek ocieplenia.
Co to oznacza dla Ciebie? Walka z chłodem
Nadchodząca fala mrozów wymaga odpowiedniego przygotowania. Oto co musisz zrobić, by przetrwać najbliższe dni:
-
Zabezpiecz samochód: Przy temperaturach rzędu minus 17 stopni Celsjusza akumulatory często odmawiają posłuszeństwa. Sprawdź jego stan lub przygotuj kable rozruchowe.
-
Uważaj na gołoledź: Zapowiadane na wschodzie marznące opady to śmiertelne zagrożenie dla kierowców i pieszych. Jeśli nie musisz, nie wyjeżdżaj w trasę w czwartek i piątek.
-
Chroń zwierzęta: Tak niskie temperatury są zabójcze dla zwierząt domowych przebywających na zewnątrz. Zapewnij im ciepłe schronienie lub zabierz do domu.
-
Ubieraj się warstwowo: Minus 16 stopni w mieście odczuwa się znacznie gorzej z powodu wiatru. Zadbaj o odpowiednią odzież, by uniknąć odmrożeń.
