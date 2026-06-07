Synoptycy IMGW wydali pilne ostrzeżenia. Przewidziane burze oraz silny wiatr
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które w niedzielę przejdą nad wieloma regionami kraju. Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem, silnym wiatrem, a lokalnie nawet gradem. Choć na początku tygodnia czeka nas chwilowe uspokojenie aury, to już we wtorek niebezpieczne zjawiska mogą powrócić
Niedziela przyniesie dynamiczną i potencjalnie niebezpieczną aurę w pasie od Pomorza po Mazowsze. Synoptycy IMGW uruchomili żółte alarty (najniższy, 1. stopień w trzystopniowej skali), które będą obowiązywać w godzinach od 11:00 do 20:00.
Gdzie obowiązują żółte alerty?
Główna strefa frontowa obejmie w niedzielę północną, centralną oraz częściowo zachodnią Polskę. Ostrzeżenia wydano dla województw:
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pomorskiego (cały obszar),
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kujawsko-pomorskiego (cały obszar),
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zachodniopomorskiego (powiaty wschodnie),
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wielkopolskiego (powiaty północne i północno-wschodnie),
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warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem powiatów wschodnich),
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mazowieckiego (powiaty północno-zachodnie),
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łódzkiego (powiaty północne).
Ulewy, wiatr i grad
Prognozy wskazują, że formującym się komórkom burzowym będą towarzyszyć bardzo intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, co na terenach zurbanizowanych może prowadzić do lokalnych podtopień.
Sytuację skomplikuje porywisty wiatr, osiągający w czasie wyładowań prędkość do 70 km/h. Miejscami realnym zagrożeniem będą również opady gradu.
Chwila oddechu i powrót nawałnic we wtorek
Poniedziałek przyniesie upragnioną, chwilową przerwę od gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Odpoczniemy od grzmotów, jednak stabilizacja pogody nie potrwa długo.
Synoptycy IMGW już teraz zapowiadają, że we wtorek burze uderzą ponownie – tym razem w innych rejonach Polski. Wstępne prognozy przewidują wydanie kolejnych alarmów dla województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego oraz małopolskiego. Służby apelują o zabezpieczenie wolno stojących przedmiotów na balkonach i podwórkach oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy samochodem.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.