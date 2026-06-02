Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty IMGW dla 6 województw
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami. W kilku województwach we wschodniej części Polski obowiązują żółte alarmy
Polska znajduje się pod wpływem dynamicznej aury, która przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Zagrożenie dotyczy głównie wschodniej oraz centralnej części kraju.
Gdzie obowiązują żółte alarmy?
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:
warmińsko-mazurskim (w skrajnych wschodnich powiatach),
podlaskim,
mazowieckim (z wyjątkiem północno-zachodnich powiatów),
lubelskim,
świętokrzyskim (we wschodnich powiatach),
podkarpackim.
Gwałtowny deszcz, silny wiatr i grad
W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie opady mogą osiągnąć nawet około 35 l/mkw. Dodatkowym zagrożeniem będą porywy wiatru osiągające prędkość do 55 km/h. Synoptycy ostrzegają, że lokalnie spadnie również grad.
Ostrzeżenia meteorologiczne będą w mocy we wtorek od godziny 11:00 do 20:00. W czasie występowania wyładowań atmosferycznych zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i podwórkach.
Podczas dynamicznej i burzowej pogody kluczem do bezpieczeństwa jest szybka reakcja i znajomość podstawowych zasad zachowania w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy. Jeśli nawałnica zastanie nas w domu, pierwszym krokiem powinno być szczelne zamknięcie wszystkich okien i drzwi, aby zabezpieczyć mieszkanie przed zalaniem oraz silnymi podmuchami wiatru. Bardzo ważne jest również uprzątnięcie balkonu, tarasu czy podwórka – wszelkie luźne przedmioty, takie jak doniczki czy meble ogrodowe, należy schować lub solidnie przypiąć, by wiatr nie porwał ich i nie stworzył zagrożenia dla innych.
Gdy burza zaskoczy nas w podróży samochodem, najlepiej zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, na przykład na parkingu lub stacji benzynowej, i przeczekać najgorszą ulewę. Kluczowe jest, aby pod żadnym pozorem nie parkować pod drzewami, liniami wysokiego napięcia ani na wiaduktach. Samochód stanowi bezpieczne schronienie, ponieważ jego metalowa karoseria działa jak klatka Faradaya – jeśli piorun uderzy w auto, prąd spłynie po zewnętrznej obudowie wprost do ziemi, nie raniąc osób siedzących wewnątrz.
Najbardziej niebezpieczna jest sytuacja, w której burza łapie nas na otwartej przestrzeni. Wtedy należy jak najszybciej znaleźć schronienie w najbliższym murowanym budynku. Jeśli w pobliżu nie ma bezpiecznego obiektu, a znajdujemy się na otwartym polu lub łące, nie wolno biec ani kłaść się na ziemi. Najlepiej kucnąć ze złączonymi stopami, co minimalizuje ryzyko porażenia prądem gruntowym. Bezwzględnie należy unikać chowania się pod samotnymi, wysokimi drzewami oraz w pobliżu metalowych konstrukcji, takich jak ogrodzenia czy słupy. Osoby przebywające nad wodą powinny natychmiast wyjść na brzeg i oddalić się od kąpieliska, ponieważ woda doskonale przewodzi prąd.
Podczas załamania pogody zawsze warto na bieżąco śledzić komunikaty meteorologiczne oraz alerty bezpieczeństwa. Gdy widzimy, że sytuacja staje się groźna, a czyjeś zdrowie lub życie jest zagrożone, należy niezwłocznie wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
