Synoptycy zapowiadają duże zmiany! Czy to już ostatnia fala zimna?

17 lutego 2026 16:40 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Przed nami gwałtowna zmiana aury, która zakończy panowanie mroźnej zimy. Po fali siarczystych mrozów sięgających -15°C, już w najbliższy weekend do Polski dotrze wiosenne ocieplenie z temperaturami do 13°C. Synoptycy ostrzegają jednak przed niebezpieczną gołoledzią – topniejący śnieg i marznący deszcz sprawią, że drogi i chodniki staną się ekstremalnie śliskie

Fot. Pixabay

Obecny tydzień przynosi ostatnie tchnienie mroźnej zimy w 2026 r. Choć na północnym wschodzie termometry wciąż wskazują nocami kilkanaście stopni poniżej zera, synoptycy IMGW zapowiadają gwałtowną zmianę aury. Już w okolicach weekendu do Polski dotrze masa ciepłego powietrza, która wypchnie mróz poza nasze granice. W niedzielę 22 lutego na południowym zachodzie zanotujemy nawet 11°C, a w przyszłym tygodniu temperatury w całym kraju wzrosną do wiosennych 13°C.

Zobacz również:

Ocieplenie przyniesie jednak niebezpieczne zjawiska. Topniejący śnieg w połączeniu z opadami deszczu i marznącą mżawką stworzy na drogach warunki sprzyjające gołoledzi. Według prognoz długoterminowych, nadchodząca odwilż może utrzymać się do końca lutego, co sugeruje, że mamy do czynienia z ostatnią tak silną falą zimna w tym sezonie.

Prognoza temperatury i zjawisk (21–24 lutego 2026)

Przejście z głębokiej zimy do wiosennej odwilży wymaga ostrożności, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa na drogach i ochrony mienia. Warto przygotować się na ewentualne wahania temperatury oraz gołoledź na drogach. Nagłe skoki temperatury o ponad 15-20 stopni w ciągu kilku dni to również duże obciążenie dla organizmu. Dostosuj ubiór do warunków (metoda „na cebulkę”), aby uniknąć przegrzania podczas aktywnej odwilży.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl