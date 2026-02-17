Synoptycy zapowiadają duże zmiany! Czy to już ostatnia fala zimna?
Przed nami gwałtowna zmiana aury, która zakończy panowanie mroźnej zimy. Po fali siarczystych mrozów sięgających -15°C, już w najbliższy weekend do Polski dotrze wiosenne ocieplenie z temperaturami do 13°C. Synoptycy ostrzegają jednak przed niebezpieczną gołoledzią – topniejący śnieg i marznący deszcz sprawią, że drogi i chodniki staną się ekstremalnie śliskie
Obecny tydzień przynosi ostatnie tchnienie mroźnej zimy w 2026 r. Choć na północnym wschodzie termometry wciąż wskazują nocami kilkanaście stopni poniżej zera, synoptycy IMGW zapowiadają gwałtowną zmianę aury. Już w okolicach weekendu do Polski dotrze masa ciepłego powietrza, która wypchnie mróz poza nasze granice. W niedzielę 22 lutego na południowym zachodzie zanotujemy nawet 11°C, a w przyszłym tygodniu temperatury w całym kraju wzrosną do wiosennych 13°C.
Ocieplenie przyniesie jednak niebezpieczne zjawiska. Topniejący śnieg w połączeniu z opadami deszczu i marznącą mżawką stworzy na drogach warunki sprzyjające gołoledzi. Według prognoz długoterminowych, nadchodząca odwilż może utrzymać się do końca lutego, co sugeruje, że mamy do czynienia z ostatnią tak silną falą zimna w tym sezonie.
Prognoza temperatury i zjawisk (21–24 lutego 2026)
-
Sobota (21 lutego): Początek zmian. Na zachodzie i w centrum marznące opady deszczu powodujące gołoledź. Na wschodzie jeszcze mroźno.
-
Niedziela (22 lutego): Wyraźne ocieplenie. Termometry wskażą od 4°C na wschodzie do 11°C na południowym zachodzie. Opady śniegu przejdą w deszcz.
-
Poniedziałek – Środa (23–25 lutego): Seria ciepłych dni. Temperatury w większości regionów od 8°C do 13°C. Spodziewane regularne opady deszczu i postępująca odwilż.
-
Koniec lutego: Utrzymanie trendu temperatur powyżej normy wieloletniej (nawet o 2°C na południu kraju).
Przejście z głębokiej zimy do wiosennej odwilży wymaga ostrożności, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa na drogach i ochrony mienia. Warto przygotować się na ewentualne wahania temperatury oraz gołoledź na drogach. Nagłe skoki temperatury o ponad 15-20 stopni w ciągu kilku dni to również duże obciążenie dla organizmu. Dostosuj ubiór do warunków (metoda „na cebulkę”), aby uniknąć przegrzania podczas aktywnej odwilży.
