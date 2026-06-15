Sypią się srogie kary. Kontrolerzy sprawdzą Twoje torby – w 2026 roku gminy dostają nowe uprawnienia i zero taryfy ulgowej
W Warszawie strażnicy miejscy i inspektorzy środowiskowi zaglądają do pojemników średnio 16 razy dziennie. W mniejszych miejscowościach Mazowsza – jak Glinojeck – stawka karna za brak segregacji jest trzykrotnością stawki podstawowej, a zaległości trafiają do komornika. W 2026 roku system się zaostrza: nadchodzi nowelizacja ustawy z indywidualnym rozliczaniem mieszkańców bloków i nowe uprawnienia dla gmin. Jeśli wyrzuciłeś kurtkę do czarnego pojemnika – możesz już mieć naklejkę na wiaderku.
Skala kontroli, która zaskakuje: 6104 inspekcji w jednym roku
Dane za 2023 rok – ostatni pełny rok, dla którego Warszawa opublikowała statystyki – robią wrażenie. Jak podał dziennik.pl, stołeczne służby przeprowadziły 6104 kontrole segregacji odpadów, co przekłada się na ponad 16 inspekcji każdego dnia roku bez wyjątku – łącznie z weekendami i świętami. Efekt: 131 mandatów karnych, 9 spraw skierowanych do sądu i 197 pouczeń. Co trzecia kontrola kończyła się jakąś formalną reakcją służb.
Za kontrole odpowiadają pracownicy Oddziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz strażnicy miejscy. Mają uprawnienie do otwierania pojemników, dokumentowania ich zawartości zdjęciami i sporządzania notatek służbowych. Nie muszą zapowiadać wizyty. Jeśli stwierdzą nieprawidłowości – na pojemniku ląduje naklejka ostrzegawcza. Kolejna wizyta i brak poprawy to mandat lub wszczęcie procedury opłaty podwyższonej.
Od początku 2025 roku liczba inspekcji wzrosła – i to nie tylko w stolicy. Mazowieckie miejscowości, które wcześniej prowadziły kontrole sporadycznie, uruchomiły regularne programy weryfikacji. Glinojeck to jeden z przykładów: miasto ogłosiło systematyczne kontrole od stycznia 2025 roku, zmaga się jednocześnie z problemem zaległości w opłatach wynoszących 180 000 zł, które w całości trafiły do egzekucji komorniczej.
Zakaz, o którym Polacy wciąż nie wiedzą – tekstylia od 2025 roku
Od 1 stycznia 2025 roku w całej Polsce obowiązuje nowy obowiązek wynikający z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r.: odzież i tekstylia stanowią osobną, obowiązkową frakcję odpadów – tak samo jak papier, szkło, plastik i bioodpady. Wyrzucenie kurtki, pościeli, firany czy starych firan do czarnego pojemnika na odpady zmieszane jest od tego dnia traktowane jako błąd w segregacji.
W pierwszym roku obowiązywania przepisu skala nieświadomości była uderzająca – kontrolerzy w całym kraju dokumentowali ubrania w pojemnikach na zmieszane. W 2026 roku inspektorzy nie mają już argumentu „pierwsze naruszenie, mieszkaniec nie wiedział” – zakaz funkcjonuje od półtora roku i gminy stosują go bez taryfy ulgowej. Tekstylia powinny trafiać do specjalnych pojemników (zazwyczaj szarych lub fioletowych, często ustawianych przy placach zabaw i parkingach), do sklepów z programem „oddaj stare ubrania” lub do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
Ile kosztuje błąd – trzy poziomy kar
System sankcji za nieprawidłową segregację działa na trzech poziomach – i mogą się one kumulować.
Poziom 1: mandat straży miejskiej. Do 500 zł na miejscu – nakładany przez strażnika przy kontroli pojemnika. Przy kierowaniu sprawy do sądu (w przypadku rażących lub powtarzających się naruszeń) grzywna może wynieść nawet 5000 zł.
Poziom 2: podwyższona opłata za odpady. Gmina, która stwierdzi nieprawidłową segregację w budynku lub lokalu, może naliczyć opłatę w wysokości od 2- do 4-krotności stawki podstawowej. W Warszawie, gdzie stawka za segregowane odpady wynosi 98 zł od osoby miesięcznie, podwyższona opłata może sięgnąć 392 zł od osoby. W Glinojecku: ze standardowych 28 zł skacze do 84 zł. Opłata podwyższona jest naliczana nie jako jednorazowa kara, lecz jako stała stawka – do czasu, aż właściciel udowodni poprawę segregacji.
Poziom 3: egzekucja podatkowa. Zaległości w opłacie za odpady (w tym podwyższonej) podlegają egzekucji administracyjnej na zasadach Ordynacji podatkowej – z zajęciem konta bankowego i wynagrodzenia włącznie.
Co nowego w 2026 – nowelizacja UD252 i koniec zbiorowej kary w blokach
Rok 2026 przynosi dwie ważne zmiany systemowe, które bezpośrednio wpłyną na mieszkańców bloków.
Pierwsza to procedowany projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (projekt UD252). Jego najważniejsza zmiana to indywidualne rozliczanie mieszkańców w budynkach wielorodzinnych. Do tej pory zasada „zbiorowej odpowiedzialności” oznaczała, że jeśli ktokolwiek w budynku nie segregował – stawka podwyższona spadała na wszystkich lokatorów. Nowe przepisy mają to zmienić: kara ma być nakładana na konkretne osoby, a nie na cały budynek. Gminy otrzymają też rozszerzone uprawnienia do weryfikacji deklaracji śmieciowych.
Druga zmiana to system kaucyjny, który od 2026 roku działa w pełni. Plastikowe butelki do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra i szklane butelki wielorazowe do 1,5 litra powinny trafiać do automatów zwrotnych w sklepach – nie do domowych pojemników na plastik czy szkło. Samo wyrzucenie butelki objętej kaucją do domowego kosza nie skutkuje mandatem, ale obniża gminny wskaźnik recyklingu i w dłuższej perspektywie przekłada się na wyższe opłaty dla mieszkańców.
Warszawa: jak wygląda kontrola w praktyce
Kontrola w Warszawie nie wygląda jak nalot z megafonem. Inspektor podchodzi do altanki śmietnikowej lub pojemników na klatce, otwiera wieko, zagląda do środka i – jeśli widzi nieprawidłowości – robi zdjęcia. Następnie umieszcza na pojemniku naklejkę z informacją o stwierdzonej nieprawidłowości i datą kolejnej planowanej inspekcji. Jeśli przy kolejnej wizycie nic się nie zmieni – wystawia mandat lub sporządza protokół do postępowania o naliczeniu opłaty podwyższonej.
Inspektor ma prawo sprawdzić zawartość toreb wyniesionych przed blok, jeśli stoi przy pojemniku – stąd tytuł „sprawdzą Twoje torby” nie jest przesadą. Nie musi wchodzić do mieszkania, by stwierdzić naruszenie. Wystarczy zawartość wspólnego pojemnika.
Co dokładnie kwalifikuje się jako błąd w segregacji? Najczęstsze nieprawidłowości wykrywane przez kontrolerów:
- ubrania i tekstylia w pojemniku na odpady zmieszane (od 2025 roku: zakaz bezwzględny),
- butelki szklane w pojemniku na plastik lub odpady zmieszane,
- resztki jedzenia w pojemniku na papier lub plastik,
- elektrośmieci (baterie, żarówki, małe urządzenia) wrzucone do dowolnego pojemnika,
- mieszanie odpadów segregowanych z resztkowymi w jednym worku.
Co to oznacza dla Ciebie? Checklista przed wyrzuceniem śmieci
- Stare ubrania, buty, pościel, ręczniki – nigdy do czarnego pojemnika. Od 1 stycznia 2025 roku to osobna frakcja. Szukaj pojemników na tekstylia (szare lub fioletowe) lub oddaj do PSZOK-u. W Warszawie wykaz lokalizacji znajdziesz na um.warszawa.pl w zakładce „Segregacja odpadów”.
- Butelki z kaucją – do automatu w sklepie, nie do domowego pojemnika. Plastik do 3l, puszki do 1l, szkło wielorazowe do 1,5l – masz prawo do zwrotu kaucji, a jednocześnie pomagasz wskaźnikom recyklingu w swojej gminie.
- Sprawdź, czy Twój blok ma naklejkę ostrzegawczą na pojemniku. Naklejka to informacja, że kontrolerzy już byli i stwierdzili nieprawidłowości. Kolejna wizyta może skończyć się opłatą podwyższoną dla całego budynku – do czasu wejścia w życie indywidualnego rozliczania.
- Przy wątpliwościach co do frakcji – sprawdź stronę gminy lub aplikację. Warszawa udostępnia aplikację „Warszawa 19115” i stronę z wyszukiwarką frakcji dla konkretnych odpadów. Wyszukiwarka jest szybsza niż ryzyko mandatu 500 zł.
- Nie segregujesz bo sąsiad i tak miesza? To nie jest obrona przed karą – kontroler dokumentuje zawartość pojemnika, nie tożsamość wrzucającego. W modelu zbiorowej odpowiedzialności (obowiązującym do czasu nowelizacji UD252) podwyższona opłata spada na wszystkich lokatorów. Twoje prawidłowe segregowanie nic nie pomoże, jeśli jeden sąsiad miesza – warto reagować i zgłaszać zarządcy budynku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.