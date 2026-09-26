Syreny i alert w telefonie. Jak przetrwać pierwsze sekundy po ostrzeżeniu o ataku z powietrza?
W sytuacji zagrożenia militarnego lub ataku z powietrza o powodzeniu ewakuacji i bezpieczeństwie decydują pierwsze sekundy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) opublikowało oficjalny poradnik „Instrukcja reagowania – Zagrożenie atakiem z powietrza”, zawierający precyzyjne wytyczne dotyczące ochrony ludności. Dokument oraz szczegółowe informacje o sygnałach alarmowych i zasadach postępowania są oficjalnie udostępnione na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pod adresem gov.pl/web/rcb/sygnaly-alarmowe3. Eksperci wskazują jednoznacznie: kluczowe jest natychmiastowe przerwanie dotychczasowych czynności i wykonanie przećwiczonych wcześniej procedur.
Reakcja w terenie, na otwartej przestrzeni i w samochodzie
Instrukcja MSWiA precyzyjnie określa zasady zachowania w zależności od miejsca, w którym zastanie nas alarm. Jeśli w trakcie sygnału alarmowego znajdujemy się na otwartym terenie i usłyszymy eksplozję, należy natychmiast paść na ziemię – najlepiej w zagłębieniu terenu – i osłonić głowę rękami. Z kolei kierowcy i pasażerowie podróżujący samochodami lub transportem zbiorowym muszą niezwłocznie opuścić pojazd. Samochód należy zaparkować w miejscu, które nie utrudnia przejazdu pojazdom służb ratowniczych i uprzywilejowanych, a następnie udać się do najbliższego miejsca schronienia.
Działania ratunkowe i procedury ewakuacji cywilów opierają się na przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). Przepisy te nakładają na obywateli obowiązek bezwzględnego stosowania się do poleceń służb i oficjalnych komunikatów nadawanych przez Alert RCB.
Aplikacja „Gdzie się ukryć” a specyfika Woli, Mokotowa i Śródmieścia
W pierwszej kolejności należy korzystać z miejsc zweryfikowanych przez Państwową Straż Pożarną. Ich dokładną lokalizację oraz nawigację można sprawdzić w rządowej aplikacji mobilnej oraz na stronie gdziesieukryc.pl. W warszawskich realiach – zwłaszcza w gęsto zabudowanych dzielnicach, takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów – funkcja ta pozwala błyskawicznie odnaleźć podziemne stacje metra, tunele, przejścia podziemne oraz zweryfikowane garaże wielopoziomowe pod wieżowcami.
Zmierzając do wskazanego punktu schronienia na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu, należy pamiętać o jednej z najważniejszych zasad bezpieczeństwa: bezwzględnym zakazie korzystania z wind. Poruszać wolno się wyłącznie klatkami schodowymi, zabierając ze sobą wcześniej przygotowany plecak ewakuacyjny oraz niezbędne leki.
Jak krok po kroku zareagować po usłyszeniu alarmu lub odebraniu alertu
Zobacz zestaw najważniejszych zasad postępowania w pierwszych minutach po ogłoszeniu zagrożenia:
- Sprawdź najbliższy punkt w aplikacji gdziesieukryc.pl – od razu ustal najszybszą i najbezpieczniejszą drogę do wyznaczonego schronienia.
- Padnij na ziemię w razie eksplozji na otwartym terenie – wykorzystaj zagłębienie ukształtowania terenu i osłoń głowę rękami.
- Natychmiast opuść samochód i zaparkuj go przy krawędzi jezdni – nie blokuj dróg dojazdowych dla pojazdów służb na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu.
- Poruszaj się wyłącznie schodami – podczas ewakuacji do podziemnego garażu lub piwnicy nigdy nie używaj windy.
- Zapoznaj się z poradnikiem MSWiA – pobierz oficjalną instrukcję ze strony gov.pl/web/rcb/sygnaly-alarmowe3 i przećwicz zasady z rodziną.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.