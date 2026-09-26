Zasada dwóch ścian i bezpieczny azyl w mieszkaniu! Jak przygotować sie na kryzys
Gdy syreny ostrzegają przed atakiem z powietrza, a czas na dotknięcie bezpiecznego schronu jest zbyt krótki, najwłaściwszym rozwiązaniem jest pozostanie wewnątrz budynku o solidnych ścianach i stropach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) opublikowało oficjalny poradnik „Instrukcja reagowania – Zagrożenie atakiem z powietrza”, w którym precyzyjnie wyjaśnia, jak stworzyć tymczasowy azyl we własnym lokalu. Oficjalne materiały oraz zasady ochrony ludności dostępne są na portalu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pod adresem gov.pl/web/rcb/sygnaly-alarmowe3.
Na czym polega zasada dwóch ścian i jakie pomieszczenie wybrać?
Kluczową regułą bezpieczeństwa w schronieniu domowym jest tzw. zasada dwóch ścian. Oznacza ona, że od przestrzeni zewnętrznej powinny oddzielać nas co najmniej dwie solidne ściany konstrukcyjne. Pierwsza śćiana pochłania siłę ewentualnej fali uderzeniowej oraz odłamki, natomiast druga chroni przebywające wewnątrz osoby. Najlepiej wybierać pomieszczenia położone jak najbliżej środka budynku, bez okien lub z jak najmniejszą powierzchnią przeszkleń – np. wewnętrzny korytarz, przedpokój, garderobę lub komórkę.
Tworzenie odpowiednich warunków do samoobrony i ochrony mieszkańców wpisuje się w ramy prawne nakreślone przez ustawę z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). Instrukcja wyraźnie ostrzega, aby unikać pomieszczeń, w których znajdują się kotły, piecyki gazowe, butle z gazem, duże lustra czy ciężkie wiszące szafki. Łazienka nadaje się na schronienie wyłącznie wtedy, gdy nie posiada okna, piecyka gazowego ani bojlera.
Realia stołecznych mieszkań. Co zrobić w bloku lub kamienicy na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu?
Gęsta zabudowa mieszkaniowa Warszawy stawia przed mieszkańcami zróżnicowane wyzwania. W wielkopłytowych blokach oraz nowoczesnych apartamentowcach na Woli i Mokotowie idealnym miejscem spełniającym zasadę dwóch ścian są wewnętrzne korytarze lub łazienki bez okien. Pamiętajmy, że klatka schodowa służy wyłącznie do ewakuacji i nie należy traktować jej jako stałego miejsca schronienia, jeśli posiada duże przeszklenia.
Z kolei w przedwojennych kamienicach w Śródmieściu, charakteryzujących się grubymi murami, warto wybierać pomieszczenia na niższych kondygnacjach, oddalone od balkonów, elewacji i podwórek studni. Jeśli dobiegający sygnał alarmowy uniemożliwia bezpieczne zejście do piwnicy na Śródmieściu, Woli czy Mokotowie, pozostanie wewnątrz centralnego pokoju mieszkania jest znacznie bezpieczniejsze niż wybieganie na otwartą przestrzeń.
Jak krok po kroku przygotować bezpieczne pomieszczenie w domu
Zobacz zestaw kluczowych zasad rekomendowanych przez MSWiA przy przygotowywaniu domowego azylu:
- Zastosuj zasadę dwóch ścian – upewnij się, że między Tobą a światem zewnętrznym znajdują się co najmniej dwie przegrody budowlane.
- Wybierz pomieszczenie bez okien i luster – przejdź do przedpokoju, garderoby lub łazienki pozbawionej piecyka gazowego.
- Usuń ciężkie przedmioty z wysokości – zdejmij z wiszących półek rzeczy, które pod wpływem wstrząsu mogłyby spaść na domowników.
- Omiń pomieszczenia z instalacją gazową – nie przebywaj w pobliżu kotłów, pieców i butli z paliwem.
- Zapoznaj się z pełną instrukcją MSWiA – pobierz poradnik ze strony gov.pl/web/rcb/sygnaly-alarmowe3 i wyznacz najbezpieczniejsze miejsce w swoim lokalu.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.